per Mail teilen

Die Adler Mannheim haben am 4. Spieltag der DEL mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) nach Verlängerung bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven gewonnen.

In einer bis zum Ende spannenden und ausgeglichenen Partie haben die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga einen Sieg beim bisherigen Tabellenführer aus Bremerhaven geholt. Nach Rückstand kämpften sich die Kurpfäzer zurück und schafften den entscheidenden Treffer in der Verlängerung.

Mannheims Jokipakka gelingt entscheidender Treffer

Im ersten Drittel gab es dabei viele Chancen auf beiden Seiten. Während die Gäste aus Mannheim ihre Möglichkeiten nicht nutzen konnten, gelang Alex Friesen nach 19 Minuten die Führung für die Norddeutschen. Nach einem torlosen zweiten Drittel traf Matthias Plachta dann Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum verdienten 1:1-Ausgleich (60. Minute). In der Verlängerung gelang dem finnischen Verteider Jyrki Jokipakka der entscheidende Treffer zum 2:1-Erfolg für die Adler.