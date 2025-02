Adler Mannheim klar auf Playoff-Kurs - Fünfkampf für die Wild Wings

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stehen die letzten Spiele der Hauptrunde an. Während die Adler Mannheim sicher für die Playoffs planen können, kämpfen die Schwenninger Wild Wings um einen Platz in den Pre-Playoffs.

Neun Spiele haben die Adler Mannheim und die Schwenninger Wild Wings in der Hauptrunde noch zu bestreiten. Nach dem dramatischen 4:3 am Freitagabend gegen den ERC Ingolstadt - Stefan Loibl traf rund 100 Sekunden vor dem Ende zum Siegtreffer - stehen die Mannheimer mit 79 Punkten auf dem dritten Platz. Schwenningen rangiert nach der 2:5-Niederlage beim EHC München am Donnerstag auf dem achten Rang.

Die ersten sechs Teams der Tabelle erreichen die Playoffs direkt. Der Siebte bis Zehnte spielen in den Pre-Playoffs die letzten beiden Viertelfinal-Teilnehmer aus.

Adler brauchen bestmögliche Ausgangssituation

Die Mannheimer können angesichts von 17 Punkten Vorsprung auf den Siebten (Straubing) bereits sicher für die Playoffs planen. In der letzten Saison mussten die Kurpfälzer noch den Gang in die Pre-Playoffs gegen die Nürnberg Ice Tigers antreten und setzten sich mit 2:0 durch.

Im Viertelfinale zogen die Adler dann aber gegen den späteren Meister Eisbären Berlin mit 1:4 deutlich den Kürzeren. Für den Rest der Hauptrunde gilt es nun, eine bestmögliche Platzierung zu erreichen, um den anderen Top-Teams zunächst aus dem Weg zu gehen. Während Tabellenführer Ingolstadt und die Eisbären schon enteilt sind, haben die Adler so viele Punkte auf dem Konto wie der Vierte aus München.

Wild Wings im Fünfkampf um vier Plätze

Schwenningen liegt mit 60 Punkten auf dem achten Platz. Angesichts von neun Zählern Rückstand auf den Sechsten aus Köln scheint das erneute Erreichen der Playoffs unwahrscheinlich. In der vergangenen Spielzeit war der Klub erstmals seit knapp 30 Jahren wieder ins Viertelfinale eingezogen, unterlag dort aber den Straubing Tigers mit 3:4.

Die Wild Wings liefern sich mit vier anderen Teams einen Kampf um die vier Plätze in den Pre-Playoffs: Straubing, die Grizzlys Wolfsburg, die Löwen Frankfurt und Nürnberg liegen alle dicht beieinander. Ein Team wird am Ende leer ausgehen. Am kommenden Sonntag (16:30 Uhr) haben die Wild Wings im direkten Duell mit Nürnberg die Möglichkeit, einen weiteren Schritt Richtung Pre-Playoffs zu gehen. Zeitgleich treten die Adler beim Tabellenletzten aus Augsburg an.

Das letzte Spiel der Hauptrunde wird am 7. März ausgetragen. Die Partien der Pre-Playoffs finden im Zeitraum vom 9. bis längstens 13. März statt, bevor das Playoff-Viertelfinale am 16. März eröffnet wird.