Ulmer Basketballer verlieren gegen EuroCup-Spitzenreiter

Die Ulmer Basketballer boten Bahcesehir Istanbul im EuroCup einen harten Kampf. Am Ende setzte sich der Spitzenreiter aus der Türkei jedoch knapp durch.

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat erstmals in dieser Saison eine Heimniederlage kassiert. Die Schwaben verloren nach hartem Kampf im EuroCup gegen das Spitzenteam von Bahcesehir Istanbul mit 72:80 (36:41). Für Ulm war es in dem Wettbewerb die vierte Niederlage im achten Spiel. Beste Werfer waren Alfonso Plummer mit 18 und Justinian Jessup mit 13 Punkten.

Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten überhaupt kam Ulm dank starker Reboundarbeit gut in die Partie. Die Gäste stellten sich im Lauf der ersten beiden Viertel besser darauf ein, agierten nun wesentlich physischer unter dem Korb und erlaubten dem Bundesligisten nicht mehr so viel. Entsprechend konnten die Türken, die bisher erst einmal im EuroCup verloren haben, kurz vor der Pause die Führung übernehmen.

Ulm kämpfte verbissen, jedoch erfolglos

Das Team von Coach Ty Harrelson blieb dennoch im Angriff gefährlich und hatte Vorteile bei den Offensiv-Rebounds. Die dadurch entstandenen und genutzten zweiten Chancen hielten das Spiel offen. Die Schwaben versuchten alles, kämpften verbissen. Doch der Tabellenführer der Gruppe A hatte immer die passende Antwort parat. Zudem fehlte Ulm auch das nötige Wurfglück. Dadurch gelang es den Hausherren nicht mehr, das Spiel zu drehen.

Am Sonntag (15:00 Uhr) empfangen die Ulmer in der Bundesliga die BG Göttingen, bevor es dann am 28. November (19:30 Uhr) gegen Hapoel Tel Aviv im EuroCup weitergeht.