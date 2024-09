Familienpower zum Saisonauftakt - die Patricks gegen den Meister

per Mail teilen

Nach zwei Jahren in Japan führt Chefcoach John Patrick die MHP Riesen in die neue Saison. Der Saisonauftakt gegen Bayern München wird zur ersten großen Prüfung – für ihn und seine Söhne.

Nach zwei Jahren in Japan ist John Patrick als Cheftrainer zurüc bei den MHP RIesen Ludwigsburg. Zurück bei dem Team, das er bereits von 2013 bis 2022 coachte - und maßgeblich prägte. Unter Patrick entwickelten sich die vom Abstieg bedrohten Ludwigsburger zu einem Team, "das es gewohnt ist, oben mitzuspielen".

Die Höhepunkte seiner Amtszeit: Die Vizemeisterschaft 2020 und zwei Halbfinal-Teilnahmen in der Basketball Champions League (2018 und 2022). Nun kehrt Patrick "reenergized" aus der japanischen B-League zurück und ist fest entschlossen, die Fans zum Saisonauftakt gegen den FC Bayern München stolz zu machen.

Die zwei Jahre als Headcoach der Chiba Jets Funabashi seien für ihn wie Urlaub gewesen. Den Ergebnissen merkt man es nicht an. Patricks Team erreichte 2023 das Liga- und das Pokalfinale. 2024 war bereits im Halbfinale Schluss. Dafür wurden die Jets ungeschlagen Meister in der East Asia Super League gegen Teams aus Japan, den Philippinen, Südkorea und Taiwan.

Drei Patricks bei den Riesen: "Zuhause reden wir nicht viel über Basketball"

Seit dieser Saison steht Patrick wieder als Cheftrainer an der Seitenlinie der Ludwigsburger – und wird von dort aus auch seine beiden Söhne Jacob und Johannes coachen. Natürlich bringe die Konstellation auch Herausforderungen mit sich, gibt Vater John zu, aber eher für seine Söhne als für ihn. "Vielleicht haben sie es manchmal sogar schwerer, weil ich jeden Fehler streng kritisiere, damit sie keine Sonderbehandlung bekommen." Die Familie mache einen klaren Unterschied zwischen zu Hause und der Halle, sagt Patrick. "Zuhause reden wir nicht viel über Basketball"

Patrick freut sich auf eine "besondere Saison" mit zwei Patricks

Johannes, "JP" genannt, spielt seit fünf Jahren bei den Riesen und ist mit seinen 22 Jahren der ältere Bruder. Auch für ihn sei es immer etwas besonderes, "mit meinem Dad als Trainer und jetzt auch meinem Bruder in der Mannschaft aufzutreten", sagt Johannes Patrick. In der Halle herrsche zwar ein striktes Trainer-Spieler-Verhältnis, "aber ich freue mich sehr auf diese besondere Saison."

Jacob Patrick ist zwei Jahre jünger als Johannes aber fast 20 Zentimeter größer. Die zwei Jahre ohne den Trainer als Vater seien eine Umstellung gewesen, sagt Jacob Patrick, "aber auch ein bisschen mehr Freiheit", meint der 20-Jährige. Über die Rückkehr des Vaters freut sich Jacob trotzdem: "Ich weiß, dass er mich bestmöglich fordern wird."

Saisonstart gegen den Double-Sieger Bayern München

Der Saisonstart wird direkt zum Härtetest. Mit dem FC Bayern München kommt am Sonntag der Deutsche Meister und Pokalsieger nach Ludwigsburg. "Die schwierigste und zugleich einfachste Ausgangslage", meint John Patrick. "Schwierig, weil Bayern mehrere Einzelspieler mitbringt, die mehr verdienen als alle Riesen zusammen und deren Talente man endlos loben kann. Aber eben auch einfach, weil die Riesen keiner Favoritenrolle gerecht werden müssen."

John Patricks Ziel ist klar: "Wir werden alles geben, um unsere Fans stolz zu machen." Zur Strategie will der Cheftrainer nichts verraten, nur, dass an ihr bereits gefeilt werde.

Weniger Glanz, mehr Leistung: Was den deutschen Basketball vom japanischen unterscheidet

Der neue Bayern-Coach ist kein Geringerer als Ex-Bundestrainer Gordon Herbert. Der hätte bei den Chiba Jets in John Patricks Fußstapfen treten können. Ein Angebot aus Japan lag bereits vor, doch Herbert entschied sich für die Bundesliga.

Ob der deutsche Basketball denn attraktiver ist, als der japanische? Patrick, der insgesamt 17 Jahre in Japan verbracht hat, meint: "Es ist einfach anders. Die japanische B-League ist relativ neu, aber explodiert an Popularität. Wir waren Superstars außerhalb des Feldes. Man konnte nicht nach draußen gehen, ohne verrückte Fans, die kommen und Autogramme wünschen."

Basketball sei in Japan richtig heiß, aber das Niveau in Deutschland dafür viel höher, meint John Patrick. Die vielen Social-Media-Termine seien zwar interessant gewesen, doch Patrick sei froh, "wieder in einem richtigen Basketball-Land zu sein."

Neu vereint und neu dabei: der Kader der Riesen

Im Juni gaben die MHP Riesen seine Rückkehr bekannt, inzwischen wirkt es fast so, als wäre er nie weg gewesen – ein bisschen stimmt das wohl auch. Johannes Patrick verrät, dass es nach jedem Spiel Feedback aus Japan vom Vater gegeben habe. "Da kriegt man den Trainer nicht aus ihm raus". Auch mit den Offiziellen von Ludwigsburg sei der Kontakt nie abgerissen.

Trotzdem ist nicht alles beim Alten: 9 der 15 Plätze im Kader wurden vor Saisonstart neu besetzt. Außer den beiden Söhnen haben nur Kapitän Yorman Polas Bartolo und Rückkehrer Jonas Wohlfarth-Bottermann bereits unter Patricks Führung für die Riesen gespielt. Der Coach möchte deswegen keine konkreten Prognosen wagen. “Die Fans erwarten viel von uns, und wir auch."

Sein älterer Sohn Johannes ist da optimistischer: "Das Mannschaftsgefüge tut sich gut zusammen. Wir haben mehrere Führungsspieler, und das ist eigentlich immer das, was eine erfolgreiche Mannschaft auszeichnet. Wir werden mit Feuer ins erste Spiel starten." Ludwigsburg scheint also bereit für die neue Saison – und die MHP Riesen wollen die Fans auf keinen Fall enttäuschen.