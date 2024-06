John Patrick wieder Trainer in Ludwigsburg

Die MHP Riesen Ludwigsburg holen John Patrick als Chefcoach zurück. Der 56-Jährige trifft bei den Schwaben auf alte Bekannte und sogar Verwandte.

Nach zwei Jahren in Japan kehrt Trainer John Patrick zu den MHP Riesen Ludwigsburg aus der Basketball Bundesliga (BBL) zurück. Der 56-Jährige löst seinen US-Landsmann und ehemaligen Assistenten Josh King ab, der ihn 2022 beim Klub auf der Chefposition beerbt hatte. Bereits Ende Mai hatte Ludwigsburg bekannt gegeben, dass King zu Darüssafaka Istanbul in die Türkei wechselt. Nachfolger wird dessen Vorgänger Patrick, von 2013 bis 2022 Chefcoach in Ludwigsburg und zuletzt bei Chiba Jets Funabashi unter Vertrag. In Ludwigsburg trifft Patrick wieder auf seine beidne Söhne Jacob Patrick und Johannes Patrick.

Der Rückkehrer hat beim Achten der Hauptrunde bis 2026 unterschrieben. "Ich habe die Mannschaft verfolgt im letzten Jahr", sagte Patrick bei seiner Vorstellung am Mittwoch: "Wir haben bis jetzt eine sehr, sehr interessante Truppe." "Seit John nach Japan gegangen ist, ist der Kontakt nie abgerissen", erklärte Alexander Reil, 1. Vorsitzender des Klubs. Reil würdigte aber auch die Arbeit des bisherigen Trainers: "Josh King ist in große Fußstapfen getreten und hat in den zwei Jahren einen ordentlichen Job gemacht." Ludwigsburg war zuletzt im Playoff-Viertelfinale an Bayern München gescheitert (1:3).