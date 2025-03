"Ära wesentlich mitbestimmt" - John Patrick ist nicht mehr Coach der Riesen Ludwigsburg

per Mail teilen

Coach John Patrick hat den Basketball-Bundesligist Riesen Ludwigsburg geprägt. Jetzt hat er sich mit dem Klub auf eine Beendigung des Vertrags verständigt.

Nach mehr als zehn Jahren bei einer kurzen Unterbrechung verlässt Trainer John Patrick die MHP Riesen Ludwigsburg aus der Basketball Bundesliga (BBL). Die Trennung findet nach Klubangaben in beidseitigem Einvernehmen statt, übergangsweise übernimmt der bisherige Assistenzcoach Lars Masell bis zum Saisonende den Chefposten.

"Losgelöst von den letzten Tagen ist es mir ein persönliches Anliegen, mich bei John Patrick für viele gute und erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit zu bedanken. Er hat eine Ära des Ludwigsburger Basketballs wesentlich mitbestimmt. Auch wenn man sich im Leben irgendwann trennt, bleibt die Erinnerung an eine besondere, gemeinsame Zeit dauerhaft erhalten", sagte Alexander Reil, 1. Vorsitzender der Riesen.

Riesen Ludwigsburg bangen um die Play-offs

Patrick, gebürtiger Amerikaner mit deutschem Pass, hatte Ludwigsburg 2013 erstmals übernommen, im Sommer 2022 wechselte der heute 57-Jährige nach Japan zu den Chiba Jets Funabashi. Vor der laufenden Saison kehrte Patrick zu den MHP Riesen zurück, nun wurde der Vertrag zum 30. Juni aufgelöst. Die Entscheidung sei "mit dem Ziel einer neuen sportlichen Ausrichtung und der Würdigung der langjährigen Verdienste" Patricks erfolgt, hieß es in der Mitteilung des Bundesligisten.

Die MHP Riesen sind nur Tabellenzehnter und müssen um die Teilnahme an den Play-offs bangen. Wettbewerbsübergreifend hatte das Team zuletzt fünf Niederlagen in Serie kassiert, darunter auch in der BBL bei Aufsteiger Skyliners Frankfurt.