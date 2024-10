Bittere Nachricht für Chris Führich und den VfB Stuttgart: Der Nationalspieler hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und reist vorzeitig vom DFB-Team ab. Führich fehlt dem VfB in Topspielen.

Der VfB Stuttgart muss vorerst auf Chris Führich verzichten. Der Nationalspieler hat sich am Freitag beim 2:1-Sieg der DFB-Elf in Bosnien und Herzegowina einen "kleineren Muskelfaserriss im Adduktorenbereich" zugezogen und fällt voraussichtlich zwei bis drei Wochen aus. Das teilten die Stuttgarter am Samstag mit.

Führich fehlt Nationalmannschaft und VfB Stuttgart

Nach dem Spiel in der Nations League hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits erklärt, dass der 26-Jährige vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen und beim Länderspiel-Klassiker am Montag (20:45 Uhr) in München gegen die Niederlande fehlen werde. Führich war in Zenica in der 82. Minute eingewechselt worden und damit zu seinem siebten Länderspieleinsatz gekommen.

Damit wird der Außenbahnspieler dem VfB in jedem Fall beim Topspiel in München am 19. Oktober fehlen. Und auch das Auswärtsspiel in der Champions League bei Italiens Rekordchampion Juventus Turin am 22. Oktober verpassen. Auch das Heimspiel gegen Holstein Kiel am 26. Oktober dürfte für Führich zu früh kommen.

Führich beim VfB gesetzt

Der Flügelstürmer war unter Trainer Sebastian Hoeneß in dieser Saison bei den Stuttgartern gesetzt – und wurde in allen Pflichtspielen eingesetzt. Führichs Marktwert hat sich in den vergangenen zwölf Monaten beinahe verdoppelt. Der Nationalspieler bestritt mit dem deutschen Team die EM und ist auch beim VfB schwer zu ersetzen. Nun fällt er aus.

Die Verletztenliste beim VfB wird damit immer länger. Zuletzt hatte der Club mitgeteilt, dass sich Verteidiger Dan-Axel Zagadou einer Operation am rechten Knie unterziehen musste. Er fehlt den Stuttgartern mehrere Monate. Führich hofft dagegen auf eine frühere Rückkehr.