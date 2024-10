Der vom Verletzungspech verfolgte Verteidiger Dan-Axel Zagadou ist erneut am Knie operiert worden. Der VfB Stuttgart glaubt an das große Kämpferherz von "Daxo". Al-Dakhil wäre eine Option.

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (25) hat sich nach seiner erneuten Außenbandverletzung am Knie operieren lassen und wird dem VfB Stuttgart mehrere Monate fehlen. Der Abwehrspieler hatte sich Ende September im Mannschaftstraining des schwäbischen Fußball-Bundesligisten verletzt, nachdem er erst kurz zuvor sein Comeback nach einer schweren Knieverletzung und monatelangen Zwangspause gegeben hatte.

Für Trainer Sebastian Hoeneß ist sein Schützling "einer der Top-Innenverteidiger der Liga". Zu Beginn des Jahres hatte sich der französische Abwehrspieler einen Kreuzbandanriss und eine Außenbandverletzung ebenfalls am rechten Knie zugezogen. "Daxo war auf dem Weg zurück zu alter Stärke, umso bitterer für ihn und natürlich auch für uns ist nun dieser Rückschlag", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung des VfB. "Gleichzeitig gehen wir fest davon aus, dass Daxo mit seinem großen Kämpferherz auch diese Herausforderung bewältigen wird."

Zagadous Operation erfolgte am Mittwoch

Verletzungen ziehen sich schon lange durch die Karriere des früheren Profis von Borussia Dortmund. Die Operation der erneuten Außenbandverletzung erfolgte am Mittwoch. Es habe auch eine konservative Behandlung zur Diskussion gestanden, wie VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor wenigen Tagen sagte. Der Coach hält viel vom Franzosen. "Fakt ist, dass Daxo, als er gespielt hat, einer der Top-Innenverteidiger der Liga war", sagte Hoeneß.

Einsatz für einen der Neuzugänge?

Nach dem Abgang von Abwehrchef Waldemar Anton zu Borussia Dortmund bildeten zuletzt Neuzugang Jeff Chabot und Anthony Rouault das zentrale Verteidiger-Duo der Schwaben. Als Alternative holte der VfB zudem Ameen Al-Dakhil, der den Abschied von Anton kompensieren soll. Der Neuzugang war im Sommer von Burnley aus England nach Stuttgart gekommen, kam aber wegen der Folgen einer schweren Muskelverletzung bisher nicht zum Einsatz. Sein Einstand rückt allerdings näher.

Schweres Programm nach der Länderspielpause

Nach der Länderspielpause stehen für den Vizemeister der vergangenen Saison zwei Topspiele an: In der Bundesliga bekommt es der VfB auswärts mit dem FC Bayern zu tun (19. Oktober), in der Champions League tritt das Team bei Juventus Turin an (22. Oktober). Womöglich steht Al-Dakhil bei diesen Spielen im Kader.