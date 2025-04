Trotz Ulrichs Traumfreistoß - Keine Punkte für den VfB II

Der VfB Stuttgart II hat sein Heimspiel gegen Viktoria Köln verloren, obwohl es eigentlich gut losging. Die Schwaben hängen weiter tief im Abstiegskampf fest.

Laurin Ulrich hatte den VfB mit einem sehenswerten Freistoß-Treffer in Führung gebracht (9. Minute), aber Viktoria Köln drehte die Partie durch Tore von Said El Mala (13.) und Serhat Güler (64.). Der VfB steckt nach der zweiten Niederlage in Folge als Tabellensiebzehnter weiterhin tief im Abstiegskampf der 3. Liga. Am kommenden Samstag (12.04., 14 Uhr) ist das Team zu Gast beim Tabellenletzten SpVgg Unterhaching, der seine Partie am Dienstagabend beim SV Waldhof Mannheim gewinnen konnte.

Ulrich trifft per Freistoß, Köln gleicht direkt aus

Die abstiegsbedrohten Schwaben sind gut in die Partie gestartet. Ulrichs Freistoß aus rund 20 Metern, den er ins linke obere Eck zirkelte, war aus Sicht der Stuttgarter der perfekte Beginn in diese wichtige Partie. Doch lange hielt die Führung nicht - nur vier Minuten später antworteten die Kölner durch Said El Mala. Eine Hereingabe von rechts musste er nur noch ins Tor schieben. Die Fans in Großaspach, wo der VfB II seine Heimspiele austrägt, sahen ein munteres Spiel, in dem beide Teams sehr gute Gelegenheiten hatten. Die Kölner trafen nach einer Ecke die Latte, der VfB hatte in Person von Nicolas Sessa per Schlenzer die Möglichkeit zur Führung.

VfB nach der Pause unterlegen

Nach der Pause kippte die ausgeglichene Partie etwas in Richtung der Kölner, die ein ums ander Mal vor dem Tor der Schwaben auftauchten. Güler war es dann, der nach einer Flanke von der linken Seite nur noch seinen Fuß hinhalten musste und zur verdienten Führung traf. Der VfB versuchte sich, gegen die Niederlage zu stemmen, viele Zweikämpfe prägten das Geschehen. Die Schwaben drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch die Versuche waren zu ungenau oder scheiterten an Kölns Keeper Dudu. Aufregung gab es in der Nachspielzeit, als Sessa nach einer Flanke beinahe zum Schuss kam, dann aber zu Boden ging und einen Elfmeter forderte. Doch den gab es nicht, weil Sessa wohl nicht klar getroffen wurde. So blieb es beim 1:2 aus Sicht der Gastgeber.