Medien: VfB Stuttgart holt Ramon Hendriks von Feyernoord Rotterdam

Übereinstimmenden Berichten zufolge stehen die Schwaben vor der Verpflichtung des niederländischen Innenverteidigers Ramon Hendriks von Feyernoord Rotterdam.

Nach dem Wechsel von Hiroki Ito zum FC Bayern und dem sich anbahnenden Abschied von Waldemar Anton (zu Borussia Dortmund) hat der VfB Stuttgart offenbar einen neuen Innenverteidiger im Blick. Ramon Hendriks soll den VfB ab der kommenden Saison verstärken. Das berichtet unter anderem Sky.

Hendriks steht bei Feyernoord Rotterdam unter Vertrag, war in den vergangenen beiden Spielzeiten jedoch an den FC Utrecht und Vitesse Arnheim ausgeliehen. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 31 Spiele für Vitesse, bei seiner Zeit in Utrecht wurde er von einem Kreuzbrandriss ausgebremst.

Hendriks als Perpektivspieler beim VfB Stuttgart

Laut Sky soll sich die Ablösesumme auf 700.000 Euro belaufen und könnte sich durch einen eventuellen Weiterverkauf noch erhöhen. Als sofortiger Ersatz für Anton und Ito ist der 1,89 Meter große Hendriks bei den Schwaben nicht eingeplant, wohl eher als Perspektivspieler, der Zeit bekommen soll, sich an die Bundesliga zu gewöhnen.

Hendriks, der auch als Außenverteidiger eingesetzt werden kann, wäre nach Neuzugang Jeff Chabot und Dan-Axel Zagadou der dritte Linksfuß in der Defensivzentrale.