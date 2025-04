Acht Tore in der ersten Hälfte: Union und VfB Stuttgart stellen Rekord auf

Union Berlin und der VfB Stuttgart lieferten am frühen Samstagabend ein echtes Spektakel. Zur Pause zappelte der Ball insgesamt acht Mal im Netz.

So eine erste Hälfte hat es in der Bundesliga-Geschichte noch nicht gegeben. Acht Tore in den ersten 45 Minuten - Union Berlin und der VfB Stuttgart haben einen neuen Rekord aufgestellt. Bis zu diesem geschichtsträchtigen 30. Spieltag der Saison 2024/2025 lag der Rekord bei sieben in der ersten Halbzeit erzielten Toren. Dieses Kunststück gelang insgesamt vier Mal, zuletzt am 5. Mai 2019 bei der Partie Leverkusen gegen Frankfurt. Damals stand es zur Pause 6:1 für Bayer Leverkusen.

Der Spielstand in Berlin-Köpenick zur Pause: 4:4! Die Torparty wurde eröffnet von Unions Andrej Ilic, der in der 5. Minute aus dem Gewühl zum 1:0 für die Berliner traf. Diogo Leite erhöhte in der 19. Minute per Kopf auf 2:0, ehe Deniz Undav auf 1:2 verkürzte (23.) und Enzo Millot mit einem schönen Linksschuss ausglich (30.).

Traumtor, Doppelschlag, Ausgleich Union

Die wilde Fahrt ging weiter mit einem Traumtor von Berlins Leopold Querfeld (39.), dem erneuten Ausgleich durch Jeff Chabot (43.), der 4:3-Führung für den VfB durch Chris Führich (45.+1) und dem Rekordtor zum 4:4 durch Ilic (45.+6). Da im zweiten Durchgang keine Tore mehr fielen, blieb es auch nach 90 Minuten beim 4:4-Unentschieden.

Der Rekord für erzielte Treffer in einer Halbzeit wurde am 6. November 1982 im Dortmunder Westfalenstadion aufgestellt. Der BVB erzielte beim 11:1 (1:1) gegen Arminia Bielefeld gleich zehn Tore nach der Pause.