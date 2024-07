Beim VfB Stuttgart hat die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Die Vorzeichen sind komplett andere, und doch ergeben sich ähnliche Herausforderungen.

Vor einem Jahr war der VfB Stuttgart zum Trainingsauftakt noch erleichtert, dass die Schwaben überhaupt weiter in der Bundesliga spielen durften. Erst in der Relegation gegen den Hamburger SV hatte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß den Liga-Verbleib gesichert. Jetzt freut sich der VfB Stuttgart als Vizemeister der Supercup gegen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen sowie Abende in der Champions League.

Der VfB absolvierte die erste Einheit am Donnerstagvormittag. Im Robert-Schlienz-Stadion neben der Arena des VfB schnürten auch einige Neuzugänge erstmals die Fußballschuhe für die Schwaben. Unter anderem liefen die Verteidiger Frans Krätzig (Leihe vom FC Bayern München) und Jeff Chabot (Transfer vom 1. FC Köln), Linksaußen Justin Diehl (1. FC Köln), Mittelfeldmann Yannik Keitel (SC Freiburg) und Offensivkraft Nick Woltemade (Werder Bremen) in den roten Trainingsshirts auf.

Nach anfänglichem Aufwärmen und einigen Passübungen ging die Trainingseinheit schnell in ein intensiv geführtes Spiel auf verkleinertem Feld über. Der Trainingsauftakt fand einen Tag vor dem EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien "aus organisatorischen Gründen" ohne Zuschauer statt, wie der Klub mitteilte. Lange warten müssen die Anhänger auf ihre Stars aber nicht. Schon am 7. Juli findet das erste Testspiel beim FSV Hollenbach statt.

VfB muss erneut Leistungsträger ersetzen

Wie vor der letzten Saison steht der VfB auch dieses Jahr vor großen Herausforderungen, was die Kaderplanung angeht. Damals mussten die Leistungsträger Konstantinos Mavropanos, Wataru Endo und Borna Sosa ersetzt werden - was Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, Hoeneß und seinem Trainerteam mit Bravour gelang.

In diesem Jahr verlieren die Stuttgarter mit Hiroki Ito mindestens eine sportliche Säule der Erfolgsmannschaft, der Japaner wechselt zum FC Bayern. Mit Top-Torjäger Serhou Guirassy und Kapitän Waldemar Anton sollen zwei weitere Stammspieler vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund stehen. Auch Flügelflitzer Chris Führich ist nach seinen Leistungen in der vergangenen Spielzeit heiß begehrt. Dazu ist noch offen, wie der Transferpoker um Deniz Undav ausgeht. Der bislang von Brighton & Hove Albion ausgeliehene Angreifer will beim VfB bleiben, der VfB will Undav halten. Letztlich wird entscheidend sein, ob sich die Klubs bezüglich der Ablösesumme einigen können.

Schon acht Neuzugänge beim VfB Stuttgart

Definitiv nicht mehr für den VfB auflaufen wird Gil Dias. Der Bundesligist und der Offensivspieler haben sich endgültig getrennt. Der 27-Jährige wechselt ablösefrei zurück in seine portugiesische Heimat zum FC Famalicao. Gil Dias war im Januar 2023 von Benfica Lissabon nach Stuttgart gewechselt, konnte sich beim VfB aber nicht durchsetzen. Der Vizemeister lieh ihn in der vergangenen Saison daher an Legia Warschau aus. Nun verlässt der Portugiese die Stuttgarter endgültig.

Gleichzeitig haben die Stuttgarter bereits acht neue Spieler verpflichtet. Einer von ihnen ist Fabian Rieder, der mit der Schweiz im EM-Viertelfinale auf England trifft. Im Schweizer Kader dabei ist auch dessen zukünftiger VfB-Teamkollege Leonidas Stergiou. Die beiden Schweizer und die deutschen Nationalspieler Anton, Undav, Führich und Maxi Mittelstädt werden erst nach dem Turnier ins Training einsteigen, sofern sie dann noch im Dienst der Stuttgarter stehen. Bis dahin hat Trainer Hoeneß die Möglichkeit, den Rest des Kaders auf die Saison einzustimmen und darauf vorzubereiten.

Pflichtspielauftakt im Supercup

Anders als in den Vorjahren wird der VfB dabei nicht im DFB-Pokal sein erstes Pflichtspiel bestreiten. An dem Wochenende, an dem die erste Runde ausgetragen wird, treffen die Schwaben im Supercup auf Bayer Leverkusen (17. August). Das Pokalspiel bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster wird am 27. August nachgeholt.

Da können sich die Stuttgarter schon mal an die höhere Taktung gewöhnen. Mit dem Einzug in die Champions League stehen für den VfB mindestens acht weitere Partien im Kalender. Nach der Aufstockung der Königsklasse von 32 auf 36 Mannschaften wird dabei nicht mehr in Gruppen gespielt, sondern in einer Liga mit jeweils vier Heim- und Auswärtsspielen. Wer dabei auf wen trifft, wird am 29. August im schweizerischen Nyon ausgelost. Der erste Spieltag finden dann ab dem 17. September statt.

VfB Stuttgart reist nach Japan

Neben der täglichen Arbeit auf dem heimischen Gelände zieht es den VfB in der Vorbereitung auch in die Ferne. Erstmals seit 1996 reist das Team wieder nach Japan (26. Juli bis 1. August). Dabei werden die Stuttgarter zwei Testspiele bestreiten. Am 28. Juli gastiert der VfB beim Kyoto Sanga F.C., bevor die Schwaben zum Abschluss ihrer Japan-Reise gegen Sanfrecce Hiroshima (1. August) antreten.

Die offizielle Saisoneröffnung am 10. August markiert den Abschluss der Saisonvorbereitung und ist mit dem Testspiel gegen Athletic Bilbao (15:30 Uhr) die Generalprobe für den Supercup gegen Leverkusen.