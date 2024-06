Top-Talent vom FC Bayern: Frans Krätzig verstärkt den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart meldet einen weiteren Neuzugang. Vom FC Bayern München wird Linksverteidiger Frans Krätzig ausgeliehen.

Mit Frans Krätzig hat der VfB einmal mehr einen Spieler verpflichtet, der wunderbar ins Raster passt: Jung, talentiert, entwicklungsfähig. Und bezahlbar. Der 21-Jährige kommt vorerst für ein Jahr von den Bayern nach Stuttgart. Dem Vernehmen nach sicherte sich der VfB danach eine Kaufoption. In München steht der 21-Jährige Frans Krätzig noch bis 2027 unter Vertrag. Zuletzt spielte Krätzig von Januar bis Saisonende, ebenfalls auf Leihbasis, in der österreichischen Bundesliga für Austria Wien. Dort sollte der Perspektivspieler Matchpraxis sammeln. Für den Traditionsverein machte Krätzig 17 Spiele, schoss ein Tor und legte drei weitere Treffer auf.

Aber auch in München zeigte sich Krätzig in der Vorrunde der vergangenen Saison bereits viermal in der Bundesliga, kam sogar in einer Champions-League-Partie zum Einsatz.

Sebastian Hoeneß kennt sich im Bayern-Nachwuchs bestens aus

Der VfB-Neue gilt als Spieler mit starker Mentalität, ist dabei auch ausgesprochen flexibel: Linksverteidiger, offensiver Außenbahnspieler, zentraler Mittelfeldspieler. Frans Krätzig ist vielseitig verwendbar. Er gilt als spielintelligent und technisch stark. Für VfB-Coach Sebastian Hoeneß dürfte Frans Krätzig kein Unbekannter sein. Im Gegenteil, trainierte Hoeneß doch vor seiner Zeit in Stuttgart und Hoffenheim von 2017 bis 2020 die U19 und die zweite Mannschaft des FC Bayern, kennt sich im Bayern-Nachwuchsbereich bestens aus. Siehe auch das Beispiel Angelo Stiller, den Hoeneß von den Bayern erst nach Hoffenheim und dann zum VfB holte.

In Nürnberg groß geworden

Frans Krätzig ist allerdings, anders als Stiller, kein Münchner sondern gebürtiger Nürnberger und kam über den Post SV und den 1. FC Nürnberg 2017 in die Bayern-Jugend, war einer der ersten Spieler im neugebauten Campus in München. Damals war er noch als offensiver Mittelfeldspieler unterwegs. Erst später wurde der quirlige Jungprofi zum Linksverteidiger umfunktioniert, als er für den FC Bayern in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern spielte.

Krätzig-Debüts letzten September in Bundesliga, DFB-Pokal und U-Nationalteam

Letzten Sommer rückte Krätzig in der Saisonvorbereitung als große personelle Überraschung ins Bundesligateam auf, schrieb mit einem feinen Treffer im Test gegen den FC Liverpool in die Schlagzeilen. Er wurde sogar von den Bayern-Fans zum "Tor des Monats August" gewählt. Der Es folgten Ende September erst beim 7:0 gegen Bochum in der Bundesliga und im DFB-Pokal in Münster, als er - für Serge Gnabry eingewechselt - seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Münchner erzielte, die Debüts in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Der September war fußballerisch eine Art "Glücksmonat" für den Bayern-Profi, auch im Deutschland-Trikot gab er bei der U20-Nationalmannschaft gegen Italien seinen Einstand, kam seither sieben Mal international zum Einsatz.

Frans Krätzig auf den Spuren von Philipp Lahm?

Frans Krätzig erinnert übrigens frappierend an eine andere VfB-Leihgabe, die vor 21 Jahren vom FC Bayern geborgt wurde. 2003 kam Philipp Lahm aus München nach Stuttgart. Auch er wirkte seinerzeit noch sehr jugendlich, spielte ebenfalls Linksverteidiger, auch er galt als Edel-Talent, das zur sportlichen Reife von der Isar an den Neckar geschickt wurde. Unter dem damaligen Trainer Felix Magath entwickelte sich Lahm sogar zum Nationalspieler. Sein weiterer grandioser Werdegang, zurück beim FC Bayern, ist hinlänglich bekannt, bis hin zum Weltmeister 2014.

Selbstverständlich heißt das nicht, dass man dem jungen Frans Krätzig jetzt einen ähnlichen Karriereweg wie seinerzeit Philipp Lahm abfordern möchte. Allerdings besitzt auch er eine ausgeprägte fußballerische Veranlagung, um beim VfB zu reussieren und sich in Stuttgart in den Vordergrund zu spielen. Nächste Woche Donnerstag geht's los. Dann ist Trainingsauftakt in Cannstatt.