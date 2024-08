"Rekord-Angriff" beim VfB Stuttgart: Funktionieren Undav und Demirovic zusammen?

Ermedin Demirovic und Deniz Undav - so lautet künftig wohl die Doppelspitze des VfB Stuttgart. Wie passen die beiden Rekordeinkäufe der Schwaben zusammen?

Was lange währt, wird endlich gut: Am Freitag (09.08.2024) hat der VfB Stuttgart den Wechsel des in der abgelaufenen Spielzeit ausgeliehenen Stürmers Deniz Undav von Brighton & Hove Albion verkündet. Für den 28-Jährigen greifen die Schwaben tief in die Tasche, die Basisablösesumme ohne Boni soll 27 Millionen Euro betragen.

Damit ist Undav der Rekordtransfer der Stuttgarter. Er löste die Bestmarke von Ermin Demirovic ab, den der VfB vor einigen Wochen für 21 Millionen Euro vom FC Augsburg losgeeist hatte. Zwei Rekordeinkäufe bilden somit künftig wohl die Doppelspitze der Cannstatter. Und beide könnten sich gut ergänzen.

Ermedin Demirovic ist kein "Eins-zu-Eins"-Nachfolger für Serhou Guirassy

Es war in der 14. Minute des VfB-Testspiels gegen Athletic Bilbao (4:0), der Stuttgarter Generalprobe vor dem Supercup gegen Bayer Leverkusen (17.08.2024, 20:30 Uhr). Justin Diehl flankte von der linken Seite in den gegnerischen Strafraum. Demirovic stand da, wo ein Torjäger stehen muss, und netzte aus Nahdistanz zum 2:0 ein.

Premierentreffer gegen Athletic Bilbao

Sein erster Treffer im VfB-Trikot. Das Tor wird ihm gut getan haben, schließlich sind die Erwartungen an den 26-Jährigen groß. Demirovic soll niemanden geringeres als Serhou Guirassy ersetzen, der in der abgelaufenen Saison Geschichte für den VfB Stuttgart geschrieben hat. Seine 28 Tore in 28 Spielen sind neuer Vereinsrekord, einen "Eins-zu-Eins"-Ersatz zu erwarten wäre also illusorisch.

Der Guineer, mittlerweile in Diensten von Borussia Dortmund, war ein klassischer Mittelstürmer und Zielspieler, auch wenn er sich oft fallen ließ, um im Spielaufbau zu unterstützen. Demirovic, das ist in seiner noch kurzen VfB-Zeit bereits zu sehen, ist nicht unbedingt der klassische Strafraumstürmer. Er agiert auch gerne mal etwas zurückgezogen oder weicht mal auf die Flügel aus. Gegen Bilbao war der Angreifer gut ins Kombinationsspiel eingebunden, er scheint sich gut eingelebt zu haben.

Ermedin Demirovic ist auch ein starker Vorbereiter

Im Vergleich zu Guirassy agiert Demirovic variabler und ist eher der Typ "hängende Spitze". Das belegt auch seine Quote aus der letzten Saison in Augsburg, wo der 26-Jährige zwar 15 Treffer selbst erzielte, aber auch starke zehn Tore vorbereitete. Demirovic hat mehr noch als Guirassy ein Auge für seine Mitspieler, dafür war der Guineer vor dem Tor eine Klasse für sich.

Dennoch ist klar: Demirovic ist fürs Sturmzentrum vorgesehen. Denn Undav ist noch mehr als der 26-Jährige ein Spieler, der sich bis ins Mittelfeld fallen lässt, die Bälle fordert und der mit Anlauf in die Spitze stößt. In der abgelaufenen Rückrunde hat Undav von der Positionierung her eher einen Zehner als einen Stürmer gegeben.

Zwei "Zocker" im Sturm des VfB Stuttgart

Eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Doppelspitze mit Demirovic und Undav ist auf jeden Fall schon mal gegeben, denn die beiden Angreifer haben einen guten Draht und mögen sich. Beide sind ähnliche Spielertypen. Sie zeichnet ein hohes Spielverständnis aus, beide antizipieren gut und besitzen eine große Fußballintelligenz. Beide sind im positiven Sinne "Zocker". Klar, sie müssen sich aufeinander einstellen, etwa, dass sich nicht beide gleichzeitig fallen lassen und das Sturmzentrum dann verwaist ist. Solche Abstimmungen aufeinander sind aber zeitnah zu realisieren - jetzt, wo der Undav-Transfer endlich fix ist.

Den "klassischen Neuner" könnte in dieser Konstellation dann Demirovic geben, Undav würde wohl leicht versetzt dahinter agieren und dem Mittelstürmer zuliefern. Situativ ist bei zwei so ähnlichen Spielertypen auch denkbar, dass die Rollen getauscht werden. Der VfB wäre damit für den Gegner schwerer ausrechenbar. "Eine Doppelspitze passt gut", hat sich Demirovic bereits geäußert.

Undav über Demirovic: "Er ist ein cooler Typ, ich mag den"

Und Undav? Der 28-Jährige ist ohnehin eine Frohnatur, der die kommenden Aufgaben optimistisch angeht - ähnlich wie das künftige Zusammenspiel mit Demirovic. Das wird schon werden, strahlt Undav aus. "Er ist ein cooler Typ, ich mag den", sagte er und führte aus: "Er ist ein guter Spieler, guter Stürmer, arbeitet relativ viel, ist eigentlich in seinen Abschlüssen relativ sicher."

Für das Stumduo, aber auch generell für den VfB Stuttgart. "Wir haben die Messlatte hochgelegt. Wir wollen natürlich nicht um Platz 12 oder 13 spielen", sagte Undav gegenüber SWR Sport. Er und Demirovic wollen zu einer erfolgreichen Spielzeit beitragen - die Voraussetzungen dafür sind gegeben.