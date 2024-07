Serhou Guirassy mit emotionalen Abschiedsworten an die VfB-Fans

per Mail teilen

Der Angreifer hat auf X bestätigt, dass er die Schwaben verlässt und spricht von der "härtesten Entscheidung" seiner Karriere.

Kurz bevor der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund den Wechsel von Serhou Guirassy bestätigt haben, hat sich der Angreifer von den Stuttgarter Fans verabschiedet.

"Mit tiefer Ergriffenheit schreibe ich diese Abschiedsbotschaft. Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, war wahrscheinlich die schwerste in meiner gesamten Karriere, denn Stuttgart und Ihr, die Fans, habt einen besonderen Platz in meinem Herzen", so Guirassy.

Seit seiner Ankunft sei ihm mit "unglaublicher Herzlichkeit und Unterstützung begegnet worden. Eure Gesänge, eure Leidenschaft und eure Hingabe haben mich immer inspiriert, mein Bestes auf dem Platz zu geben", schrieb Guirassy.

Serhou Guirassy dankt für die Unterstützung

Die Zeit in Stuttgart bleibt für den Angreifer eine ganz besondere: "Gemeinsam haben wir unvergessliche Momente erlebt, denkwürdige Siege errungen und Herausforderungen wie diese unglaubliche Champions-League-Qualifikation mit Mut und Entschlossenheit gemeistert."

Die letzte Saison mit 28 Toren sei ihm nur möglich gewesen, weil er jederzeit die volle Unterstützung von Klub und Fans gespürt habe: "Ich möchte mich bei jedem Einzelnen von Euch für die unermüdliche Unterstützung bedanken, nicht nur mir gegenüber, sondern auch gegenüber der gesamten Mannschaft. Eure Liebe zum Verein ist es, die Stuttgart so einzigartig und besonders macht."

Guirassy freut sich bereits auf ein Wiedersehen mit den Stuttgartern und erklärte, dass er die Spiele mit der "gleichen Leidenschaft" verfolgen werde.

Guirassy mit Ausstiegsklausel

Der Angreifer hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, durch die er den VfB für knapp 18 Millionen Euro verlassen kann. Der Wechsel hätte schon in der letzten Woche über die Bühne gehen sollen. Doch Guirassy fiel wegen einer bei der Nationalmannschaft erlittenen Außenbandverletzung zunächst durch den Medizincheck.