Klarheit in Stuttgart: Atakan Karazor ist neuer VfB-Kapitän

Was viele Fans vermutet hatten, hat der VfB Stuttgart nun bestätigt: Atakan Karazor wird in der neuen Saison mit der Spielführer-Binde auflaufen.

Der VfB Stuttgart hat einen neuen Mannschaftskapitän. Wie der Verein mitteilte, hat Trainer Sebastian Hoeneß Mittelfeldspieler Atakan Karazor mit dem Amt betraut.

Sebastian Hoeneß: "Absoluter Leistungsträger und Leader auf dem Platz"

"Ata trägt seit 2019 das VfB-Trikot, ist einer der erfahrensten Spieler im Kader und identifiziert sich in einem hohen Maß mit dem Verein. Er war schon in der vergangenen Saison ein wichtiger Ansprechpartner für mich, dazu ein absoluter Leistungsträger und Leader auf dem Platz", sagte Hoeneß zu seiner Entscheidung. Karazor sei auf Grund "seiner fußballerischen Fähigkeiten" und seiner "Erfahrung" für das Amt geeignet. Schon in den Vorbereitungsspielen auf die neue Saison hatte zumeist Karazor die Kapitänsbinde getragen.

Atakan Karazor will Vertrauen in ihn zurückgeben

Karazor, der in der Sommerpause seinen Vertrag bei den Schwaben bis 2028 verlängert hat, löst den zum BVB gewechselten Verteidiger Waldemar Anton als VfB-Kapitän ab. 2019 zu den Schwaben gekommen absolvierte der gebürtige Essener bisher 141 Pflichtspiele für den VfB, erzielte dabei zwei Tore und legte sieben Treffer auf.

"Es ist eine große Ehre für mich, Kapitän dieser Mannschaft zu sein", sagte der neue Kapitän laut Vereins-Website. Er werde "alles daransetzen" das Vertrauen in ihn "zurückzugeben". Am Samstag (17.8., 20:30 Uhr) geht es für den VfB gegen Bayer 04 Leverkusen im Supercup um den ersten Titel der Saison.