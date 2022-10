Der VfB Stuttgart stellt Trainer Pellegrino Matarazzo frei

Der VfB Stuttgart hat nach der 0:1-Niederlage gegen Union Berlin auf die anhaltende Sieglos-Serie reagiert und Trainer Pellegrino Matarazzo freigestellt. Das bestätigten die Schwaben am Montagabend.

Matarazzos Vertrag wäre noch bis 2024 gelaufen. Ein Nachfolger wurde zunächst nicht benannt. Wer beim Kellerduell mit Schlusslicht VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) auf der Bank sitzt, ist noch unklar.

In dieser Bundesligasaison noch ohne Sieg

Unter Matarazzo gab es in bislang neun Bundesliga-Spielen dieser Saison fünf Unentschieden und vier Niederlagen, die jüngsten drei Begegnungen gingen verloren.

Mislintat: "Sind davon überzeugt, dass die Trennung unausweichlich ist"

"Nach einer eingehenden Analyse der vergangenen Saison, als wir bekanntermaßen erst in letzter Minute den Klassenerhalt sichern konnten, sind wir mit großen Hoffnungen in die neue Spielzeit gestartet. Die bisherigen Resultate haben diese Hoffnungen leider nicht erfüllt. Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir davon überzeugt sind, dass die Trennung von Rino unausweichlich ist", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.

"Der VfB hat Pellegrino Matarazzo viel zu verdanken", äußerte sich Vorstandschef Alexander Wehrle. Er war am Montag mit Mislintat und dem neuen Berater des Klubs, Sami Khedira, auf dem Vereinsgelände zusammengekommen. "Letztlich sind wir aber zu der Überzeugung gelangt, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um nach den negativen Ergebnissen der vergangenen Wochen eine Trendwende herbeizuführen."

Matarazzo: "Werde ewig dankbar sein"

"Unsere gemeinsame Reise beim VfB geht zu Ende", sagte Matarazzo selbst. "Es waren intensive und wunderschöne Jahre mit vielen unglaublichen Momenten und Erinnerungen, die für immer bleiben werden. Für die Chance, die mir hier ermöglicht wurde, im Trainergeschäft Fuß zu fassen, werde ich ewig dankbar sein."

Matarazzo hatte im Januar 2020 die damals zweitklassigen Schwaben als Nachfolger von Tim Walter übernommen und den VfB zurück in die Bundesliga geführt. In seiner ersten Bundesliga-Spielzeit erreichte er mit den Stuttgartern den neunten Tabellenplatz. In der folgenden Saison rettete sich der VfB am letzten Spieltag auf den 15. Tabellenplatz und verhinderte den dritten Abstieg innerhalb von sechs Jahren.