Nächste Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart erst im Frühjahr 2025

Seit der Abwahl von Claus Vogt ist der VfB Stuttgart e.V. ohne gewählten Präsidenten. Dies wird auch bis zum Frühjahr nächsten Jahres noch so bleiben, wie der Verein mitteilte.

Die nächste Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart wird als ordentliche Versammlung vorgezogen und findet im Frühjahr 2025 statt. Das teilte der VfB am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Damit ist die Option, eine außerordentliche Mitgliederversammlung am Jahresende 2024 einzuberufen, vom Tisch. Ein neuer VfB-Präsident, das Präsidium und der Vereinsbeirat werden somit erst "voraussichtlich im März" neu gewählt, wie der VfB bekannt gab.

Als Gründe für die Entscheidung gegen eine außerordentliche Mitgliederversammlung nennt der Verein das zu knapp bemessene Zeitfenster bis zum Jahresende, "um einen fundierten, belastbaren Kandidatenauswahlprozess durchzuführen." Zudem seien formale Fristen einzuhalten. "Bewerbungen für das Präsidentenamt müssen drei Monate vor Veranstaltung eingereicht werden. Dem vorgelagert müsse den Bewerbern ein Bewerbungszeitraum von mehreren Wochen eingeräumt werden".

Interims-Präsident Allgaier bleibt bis Frühjahr 2025 im Amt

Neben der fehlenden Zeit habe außerdem eine Prüfung ergeben, dass es in den Wintermonaten keine Versammlungsstätten in passender Größenordnung in Stuttgart gebe, um die Versammlung abzuhalten. Auch die "Finanzsituation" des VfB wäre durch die zusätzliche Mitgliederversammlung "erheblich belastet", teilte der Verein mit.

Der nach der letzten Mitgliederversammlung berufene Interims-Präsident des VfB, Dietmar Allgaier, hat laut VfB bereits seine Bereitschaft erklärt, auch bis zur vorgezogenen ordentlichen Mitgliederversammlung im Frühjahr das Amt interimsweise bekleiden zu wollen.