Waldhof Mannheim: Mit Glücksschwein und voller Hütte gegen Sandhausen

Der SV Waldhof Mannheim kämpft noch immer um den Klassenverbleib in der 3. Liga. Das Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Samstag (16:30 Uhr) könnte bereits entscheidend sein.

Direkter Klassenverbleib? Absturz in die Abstiegszone? Zittern bis zum letzten Spieltag? Für den SV Waldhof sind im Abstiegskampf der 3. Liga weiterhin mehrere Optionen möglich. Positiv aus Sicht der Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen: Das Team hat alles in der eigenen Hand. Schon mit einem Sieg gegen den SV Sandhausen am Samstagnachmittag könnte - sofern Halle zuvor nicht in Bielefeld gewinnt - der Klassenverbleib perfekt gemacht werden. Mannheim hat als Tabellensechzehnter 40 Punkte, Halle ist Siebzehnter mit 38 Punkten und dem um neun Treffer schlechteren Torverhältnis.

Beim Nachbarschaftsduell gegen Sandhausen (nur etwas mehr als 20 Kilometer entfernt) kann Mannheim einmal mehr auf die Unterstützung seiner Fans zählen. Am Donnerstag waren bereits knapp 15.000 Tickets verkauft, der Höchstwert vom Spiel gegen Saarbrücken (19.210) könnte sogar gebrochen werden. Und die Mannschaft hat einen besonderen Glücksbringer bekommen. Wie Coach Antwerpen berichtet, hat ein kleiner Junge dem Team beim Trainingsbesuch ein Glücksschwein geschenkt. "Da haben wir uns richtig drüber gefreut", sagte Antwerpen im Gespräch mit dem SWR.

Marco Antwerpen: "Haben auch viel zurückgegeben"

Antwerpen lobte zudem die Unterstützung der Fans und betonte zudem, dass die Mannschaft in den vergangenen Wochen auch "viel zurückgegeben" habe. "Die Mannschaft ist extrem charakterstark, hat immer wieder Nackenschläge zu verkraften wie den Last-Minute-Ausgleich in Ingolstadt. Sie steht aber immer wieder auf. Das sind taffe Jungs", so Antwerpen weiter.

Nicht dabei gegen den SV Sandhausen sind die gesperrten Laurent Jans (5. Gelbe Karte) und Malte Karbstein (Rotsperre). Zudem fällt Jonas Carls verletzungsbedingt aus. "Ansonsten sind alle einsatzbereit", sagte Antwerpen.