Waldhof Mannheim holt einen Punkt bei Unterhaching

Am 13. Spieltag in der 3. Liga war der SV Waldhof in Unterhaching zu Gast. Die Mannheimer teilten sich beim 1:1 die Punkte mit der Spielvereinigung.

Terrence Boyd erzielte in der 12. Minute die Mannheimer Führung. Ein Eigentor von Marcel Seegert (43. Minute) brachte den Ausgleichstreffer für die Spielvereinigung. In der zweiten Hälfte hatten beide Teams die Chance auf den Siegtreffer, es blieb aber beim 1:1-Unentschieden.

Terrence Boyd wieder in der Startelf und mit Führungstor

Die Gastgeber, die vor dem Spiel auf dem vorletzten Tabellenplatz standen und seit acht Spielen nicht mehr gewonnen hatten, starteten mit Maximilian Hennig und Kai Eisele statt Max Lamby und Konstantin Heide. Auch Mannheims Trainer Bernhard Trares nahm zwei Änderungen in der Startelf vor: Maximilian Thalhammer und Terrence Boyd, der im Spiel gegen Wiesbaden in der Nachspielzeit zum 2:2 getroffen hatte, begannen für Janne Sietan und Kennedy Okpala. Die Mannheimer Startelf-Veränderungen zahlten sich direkt aus: Maximilian Thalhammer passte zu Terrence Boyd, der links im Sechzehner stand, sich drehte und den Ball sehenswert in den rechten Winkel zirkelte. Zehn Minuten später hatte der Mannheimer Stürmer die nächste Chance: Er kam am Elfmeterpunkt an den Ball und schoss aus der Drehung in Richtung Tor. Hachings Keeper Kai Eisele war zur Stelle, Thalhammers Nachschuss ging über das Tor.

Haching gleicht vor der Pause aus

Auch Unterhaching war gefährlich: Nach einem Foul im Mittelfeld köpfte Tim Hoops aus kurzer Distanz an die Latte. Manuel Stieflers setzte nach, aber Waldhof-Torwart Jan-Christoph Bartels konnte den Schuss entschärfen und die Mannheimer Führung festhalten. Beim Eigentor von Marcel Seegert war Bartels allerdings chancenlos: Ein Hachinger Freistoß in der 43. Minute von Johannes Geis köpfte der Mannheimer Kapitän beim Klärungsversuch unglücklich ins eigene Netz. Mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 ging es für die Mannschaften in die Pause.

Zweite Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten

In der 56. Minute kam der Waldhof mit Samuel Abifade über links, der dann den einlaufenden Boyd vor dem Tor bediente. Boyd schloss direkt ab, aber Hachings Keeper Eisele reagierte blitzschnell und wehrte den Ball aus kurzer Distanz ab. Auf der Gegenseite hatte Julian Kügel den Führungstreffer für die Hausherren auf dem Fuß (61. Minute). Simon Skarlatidis setzte ihn am linken Strafraum in Szene. Statt selbst abzuschließen, versuchte er den Ball quer auf Gibson Adu zu legen, der aber verpasste. In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel insgesamt offen und auch die Mannheimer hatten wieder Torchancen. Zum Beispiel in der 63. Minute: Boyd, der im Strafraum eine Flanke von Rico Benatelli verarbeiten wollte, wurde von Hachings Manuel Stiefler gehalten. Julian Rieckmann kam an den Ball und verpasste aus acht Metern das leere Tor. Mannheim protestierte, aber Schiedsrichter Mario Hildenbrand gab keinen Elfmeter. Kurz vor Schluss hatten die Mannheimer nochmal Glück. Der Treffer von Simon Skarlatidis zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

Für Unterhaching ist das 1:1 das sechste Unentschieden im neunten Spiel. Seit der Verpflichtung von Trainer Bernhard Trares sammelten die Mannheimer in acht Spielen 15 Punkte.

Waldhof in München, Unterhaching in Stuttgart

Am kommenden Wochenende reisen die Mannheimer zu 1860 München. Die SpVgg ist beim VfB Stuttgart II zu Gast. Mit 17 Punkten steht der Waldhof auf dem zehnten Tabellenplatz. Unterhaching ist mit 12 Punkten Vorletzter.