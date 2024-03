Waldhof nach Sieg gegen Bielefeld: Hurra, wir leben noch!

Mit dem Sieg gegen Bielefeld am Freitagabend macht der SV Waldhof Mannheim einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Gegen die ebenfalls gegen den Abstieg kämpfenden Arminen gewinnen die Buwe mit 1:0.

Die drei Punkte gegen Bielefeld waren für die Waldhöfer fast schon überlebenswichtig. Auf Platz 17, und damit auf einem Abstiegsrang, drohte den Mannheimern im Falle einer Niederlage, den Anschluss zu verlieren auf die rettenden Ränge über dem Strich. "Wir brauchten diese drei Punkte, wir haben letzte Woche was liegen lassen", so Waldhof-Trainer Marco Antwerpen, "wir haben es überragend gemacht, uns in jeden Ball reingeschmissen. Es war nicht diese Topleistung wie in den letzten Spielen. Aber so ein Spiel musst du erst mal 1:0 gewinnen." Die Waldhöfer stecken voll im Abstiegskampf und haben ihn angenommen, so scheint es. Der Verein sei wichtig für die gesamte Region, meinte der Coach, ein Abrutschen in die Regionalliga kann und will sich in Mannheim keiner vorstellen. "Jeder der für den Verein arbeitet, die ganze Geschäftsstelle, alle sind dabei und wir versuchen das Ding nachhause zu bringen."

Zweiter Erfolg für Antwerpen

Die Gefahr ist erkannt, aber eben noch lange nicht gebannt. "Wir haben es noch nicht geschafft, aber wichtig war jetzt der geile Fußballabend", sagte Mannheims Stürmer Terrence Boyd nach der Partie, "wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und jetzt geht's genauso weiter." Für Marco Antwerpen war es erst der zweite Erfolg mit seinem neuen Club. Seit er den kriselnden Drittligisten Ende Januar übernahm, kämpfte auch der Coach mit der neuen Herausforderung. "Es war für ihn auch schwerer als gedacht, diese Mission", sagte Stürmer Terrence Boyd nach der Partie gegen Bielefeld, "weil wir die ersten Spiele nicht so performed haben wie der Kader das hergibt. Hat ein bisschen gedauert, bis wir uns eingegrooved haben. Aber jetzt sind wir im Flow." Was denn der neue Trainer der Mannschaft mitgebe, wird Boyd noch gefragt. Die Antwort: "Feuer und Leidenschaft!"

Support von den Rängen

Zwei Dinge, die der Waldhof gut gebrauchen kann in den nächsten Wochen und die er auch am Freitagabend von den Zuschauern bekam: Fast 15.000 Fans unterstützten den SVW gegen Bielefeld, brüllten ihren Verein lauthals zum Sieg. "Das ist unfassbar, muss ich ganz ehrlich sagen", kommentierte Antwerpen die Kulisse, "ich bin schon lange Trainer und habe schon bei anderen Vereinen gearbeitet. Aber was hier heute abgegangen ist, sucht seinesgleichen." Überragend sei die Stimmung gewesen, meinte auch Terrence Boyd, den die Atmosphäre ebenfalls gepusht haben dürfte. "Diesen Groove, diese Intensität, diesen Willen wollen wir konservieren und dann weiter abspulen in den nächsten Wochen."