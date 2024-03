Waldhof Mannheim mit wichtigem Sieg gegen Jahn Regensburg

Waldhof Mannheim hat wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg bewies Trainer Marco Antwerpen ein goldenes Händchen bei Einwechslungen.

Dreimal hat Waldhof Mannheim gegen Jahn Regensburg getroffen, dreimal waren es Einwechselspieler. Kevin Goden (47.), Malte Karbstein (57.) und Martin Kobylanski (89.) drehten mit ihren Treffern das Spiel zugunsten der Kurpfälzer, nachdem der Ex-Mannheimer Dominik Kother (40.) Jahn Regensburg in Führung geschossen hatte. Durch den 3:1-Sieg hält Mannheim den Anschluss an Platz 16, da der Hallesche FC, der ärgste Konkurrent im Abstiegskampf, im Parallel-Spiel bei Dynamo Dresden ebenfalls gewann (1:0).

Waldhof Mannheim in der ersten Hälfte ohne Torgefahr

Gegen den Spitzenreiter war Waldhof Mannheim Außenseiter und konzentrierte sich vornehmlich auf die Defensive. Nach 13 Minuten musste Waldhof-Keeper Lucien Hawryluk das erste Mal eingreifen. Der Verteidiger Luca Bolay ließ einen langen Ball durchrutschen. Fast hätte Jonas Bauer diese Einladung angenommen, doch Hawryluk parierte gut.

Mannheim wurde eigentlich nur über Standards gefährlich. Doch Marcel Seegert schoss seinen Freistoß deutlich über das Regensburger Tor. (28.) Dennoch: Es war die gefährlichste Aktion der Mannheimer in der ersten Hälfte.

Waldhof-Mannheim-Stürmer Terrence Boyd konnte gegen Jahn Regensburg in der ersten Halbzeit nur für wenig Torgefahr sorgen. IMAGO IMAGO / foto2press

Waldhof Mannheim mit drei Wechseln zur Pause

Auf der anderen Seite wurde Noah Ganaus steilgeschickt. Doch der mitgelaufene Jonas Carls klärte mit einem gekonnte Tackling (35.). Wenig später ging Regensburg dann doch in Führung. Nach einer Freistoß-Flanke hob Seegert bei einer Kopfball-Ablage das Abseits auf und erlaubte es dem ehemaligen Mannheimer Dominik Kother auf diese Weise legal zum 0:1-Pausenstand einzuschießen (40.).

In der Pause tauschte Waldhof-Trainer Marco Antwerpen drei Spieler aus. Mit Erfolg: Denn nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff setzte sich Jalen Hawkins mit viel Wucht auf der linken Seite durch, flankte den Ball auf den eingewechselten Kevin Goden, der zum Ausgleich einköpfte (47.).

Weitere Einwechselspieler treffen für Waldhof Mannheim

Mannheim übernahm nach dem Ausgleich die Initiative: Bentley Baxter Bahn schlenzte den Ball mit dem Außenrist aufs Tor. Doch der Regensburger Keeper Alexander Weidinger konnte zur Ecke abwehren (56.). Die nutzte der ebenfalls eingewechselte Malte Karbstein zur mittlerweile verdienten Mannheimer Führung (57.).

Waldhof Mannheim zog sich fortan in die eigene Hälfte zurück und versuchte, mit Kontern und Standards für Torgefahr zu sorgen. Fast mit Erfolg. Der ebenfalls eingewechselte Martin Kobylanski zirkelte den Ball nach einem Freistoß aus etwa 18 Metern an die Latte (76.). Terrence Boyd scheiterte mit seinem Schuss von der Strafraum-Kante an Weidinger (81.). In der Schlussphase zielte Martin Kobylanski genauer und traf zum 3:1-Endstand (89.).

Waldhof Mannheim hält den Anschluss

Waldhof Mannheim steht mit nun 27 Punkten weiterhin auf Platz 17 und hält damit den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Arminia Bielefeld, die allerdings erst am Sonntag (16:30 Uhr) gegen den SC Verl spielt. Kommende Woche Samstag (14 Uhr) muss Waldhof Mannheim bei Viktoria Köln antreten. Regensburg bekommt es zeitgleich mit dem FC Ingolstadt zu tun.