SV Waldhof schrammt gegen Arminia Bielefeld an Big Points vorbei

Am 19. Spieltag der 3. Fußball-Liga haben sich der SV Waldhof Mannheim und Arminia Bielefeld nach 90 Minuten mit einem Unentschieden getrennt.

Die Partie am Sonntag (22.12.2024) endete 1:1 (0:0). Für den SVW, der vorerst auf dem 15. Tabellenplatz verharrt, war es das sechste Remis im 19. Saisonspiel.

Arase trifft für den Waldhof, Nsumbu für Bielefeld

Kelvin Arase hatte den Waldhof in der 60. Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht. Doch in der Schlussphase der Partie glich Daniel Nsumbu für den Tabellenvierten aus Bielefeld aus (79.).

In der Nachspielzeit wäre den Mannheimern fast der Lucky Punch gelungen. Maximilian Thalhammer, der den Pfosten traf, und Kapitän Marcel Seegert vergaben allerdings eine Doppelchance (90.+4).