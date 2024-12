per Mail teilen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht geht in Baden-Württemberg mit Jessica Tatti auf Platz 1 der Landesliste in den Bundestagswahlkampf. Die Landesvorsitzende und Reutlinger Bundestagsabgeordnete hat bei der Mitgliederversammlung in Stuttgart 98,1 Prozent der Stimmen bekommen.