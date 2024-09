Terrence Boyd schießt den SV Waldhof zum Sieg gegen RW Essen

Der SV Waldhof ist in der 3. Liga weiter auf dem Vormarsch. Die Mannheimer schlugen im Duell der beiden Traditionsvereine Rot-Weiss Essen knapp mit 1:0.

Der SV Waldhof bleibt auch im dritten Spiel unter Neu-Trainer Bernhard Trares weiter ungeschlagen und besiegte Rot-Weiss Essen vor eigenem Publikum mit 1:0 (0:0). Torschütze des Tages war Mittelstürmer Terrence Boyd, der für die Mannheimer nach 69 Minuten mit seinem dritten Saisontreffer die spannende Partie entschied.

Die beiden Trainer Bernhard Trares und Essens Christoph Dabrowski verbindet übrigens eine langjährige Freundschaft. Beide lernten sich einst als Spieler bei Werder Bremen kennen und schätzen, gewannen gemeinsam 1999 den DFB-Pokal. Trares ließ sein 0:0-Team aus dem Spiel am Mittwoch in Aachen unverändert. Auch Dabrowski vertraute seiner Startelf vom 3:1-Heimsieg am selben Tag gegen Borussia Dortmund II.

Erster Hochkaräter: Boyd scheitert an Golz

Wie immer mitreisende Atmosphäre unter den mehr als 7.000 Zuschauern beim Duell der beiden Traditionsklubs im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Auch der Essener Fanblock war an diesem Samstagnachmittag prall gefüllt. Entsprechend hitzig auch in der Anfangsphase das Duell auf dem Rasen. Mannheims Thalhammer und Kobylanski sowie Essens Eitschberger holten sich schon bis zur zwölften Minute Gelbe Karten ab. Kurz darauf die erste große Möglichkeit für den SV Waldhof. Nicklas Shipnoski setzte sich energisch auf der linken Seite im Strafraum durch, Essens Keeper Jakob Golz konnte den scharfgeschossenen Ball nur nach vorne abprallen lassen, Terrence Boyd aber scheiterte im Nachschuss aus kurzer Distanz erneut an Golz. Nächste gute Chance wieder für die Hausherren nach 21 Minuten: Julian Rieckmann und Felix Lohkemper scheiterten ebenfalls am herausragenden Golz.

Ex-Mannheimer Boyamba fordert Bartels

Bei Rot-Weiss Essen machte ausgerechnet der frühere Waldhof-Stürmer Joseph Boyamba mit Torgefahr auf sich aufmerksam. Seinen Schrägschuss konnte Jan-Christoph Bartels im Mannheimer Gehäuse gerade noch mit den Fingerspitzen zur Ecke lenken (29.). Auch Manuel Wintzheimer hatte die Führung für die Essener auf dem Fuß, verzog seinen Direktschuss aber knapp neben das Waldhof-Tor. Pech für den SV Waldhof, dass sich Torjäger Felix Lohkemper mit einer Fußverletzung kurz vor der Pause vorzeitig verabschieden musste, für ihn kam Samuel Abifade in die Partie. Keine Tore nach 45 Minuten in einer unterhaltsamen und ausgeglichenen Partie.

Erste Schrecksekunde für die Waldhof-Fans dann wenige Minuten nach dem Seitenwechsel. Ramien Safi und Lucas Brumme scheiterten nacheinander an Keeper Bartels (49. Minute). Die beste Mannheimer Chance hatte zunächst Julian Rieckmann nach 63 Minuten, dessen Kopfball für Golz auf der Linie geklärt werden konnte.

Terrence Boyd im zweiten Versuch zur 1:0-Führung

Dann wurde es kurios und laut: Nach einem Pfostenschuss des eingewechselten Sascha Voelcke schoss Terrence Boyd mit dem Abpraller zunächst völlig freistehend den Essener Verteidiger Rios Alonso auf der Torlinie an, ehe Boyd der Ball noch einmal vor die Füße sprang und der Mannheimer Mittelstürmer das Spielgerät im zweiten Versuch über die Linie bugsieren konnte. 69 Minuten waren gespielt, das erlösende 1:0 für den SV Waldhof. Der Treffer direkt vor der Mannheimer Fankurve wurde entsprechend ausgelassen gefeiert. Es war Boyds dritter Treffer aus den letzten vier Drittligaspielen. Der 33-jährige Ex-Lauterer ist als Torjäger angekommen in der neuen Saison.

Zehn Minuten später hätte der eingewechselte Rico Benatelli mit dem zweiten Waldhof-Treffer alles klar machen können, der Schuss des früheren Bochumers wurde gerade noch abgeblockt. Aber auch die Rot-Weissen ließen nicht locker, drängten mit ihren Angriffsversuchen den SV Waldhof immer wieder zurück und prüften Keeper Bartels. Es blieb in der intensiven und hart umkämpften Partei aber beim knappen 1:0 für die Mannheimer. Damit holte das Team unter dem neuen Trainer Bernhard Trares in drei Spielen sieben Punkte.

Brisant: Am nächsten Samstag (14.00 Uhr) geht es für den SV Waldhof zum kurpfälzischen Derby beim SV Sandhausen. Rot-Weiss Essen empfängt ebenfalls am Samstag Viktoria Köln.