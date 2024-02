Alles außer gewöhnlich: Marco Antwerpen und der Neustart beim SV Waldhof

Am Sonntag gibt der neue Waldhof-Trainer Marco Antwerpen gegen Preußen Münster sein Debüt. Mit dem früheren Lauterer will Mannheim raus aus dem Tabellenkeller.

Die Vorstellung des Hoffnungsträgers war eher außergewöhnlich. Der SV Waldhof präsentierte Marco Antwerpen in seiner "Waldhof Welt", dem großzügigen Fan-Shop am Mannheimer Wasserturm. Auch die Anhänger selbst konnten und durften mit dabei sein, als der abstiegsgefährdete Verein am Freitagnachmittag seinen neuen Trainer auf die Bühne holte.

Marco Antwerpen, ganz im Waldhof-Style mit blauer Jeans und dunkelblauem Pulli, gab sich locker und sympathisch, verwies gleich auf die ersten "sehr positiven Eindrücke. Die Mannschaft hat viele Qualitäten, die man im Fußball braucht, sonst hätten wir die Truppe auch nicht übernommen".

Antwerpen: "Extrem motiviert mit viel Lust und Spaß"

Bereits am Donnerstag hatte Antwerpen, der zuletzt bis Mai 2022 den 1.FC Kaiserslautern trainierte, am Alsenweg seine erste Übungseinheit abgehalten, den Waldhof-Spielern gemeinsam mit Co-Trainer Frank Döpper erste Instruktionen mit auf den Weg gegeben. "Ich bin extrem motiviert und habe wieder viel Lust", bekannte der neue Waldhof-Coach bei der öffentlichen Pressekonferenz im bestens besuchten Fan-Shop nach seiner langen Zwangspause, "und ich habe gemerkt, als ich das erste Mal auf dem Platz stand, dass es wieder extrem viel Spass macht".

Zeitpunkt der Trennung von Rüdiger Rehm überraschend

Eher außergewöhnlich und überraschend war auch der Zeitpunkt der Entlassung von Marco Antwerpens Vorgänger. Die Meldung über die Trennung von Rüdiger Rehm wurde in dieser Woche am späten Mittwochabend an Presse und Medien verschickt, erstaunlicherweise fünf Tage nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag mit dem 4:1-Auswärtserfolg beim Keller-Konkurrenten in Halle. Für Rehm, erst im vergangenen Sommer mit großer Euphorie im Umfeld an den Mannheimer Alsenweg zurückgekehrt, war der Erfolg von Halle also alles andere als eine Befreiung. Es folgte das Aus.

In der Hinrunde unter Rüdiger Rehm zehn Spiele sieglos

Zu tief saß offenbar die Angst vor dem drohenden Abstieg in die Regionalliga, verbunden mit fehlendem Vertrauen im Aufsichtsrat des Tabellensiebzehnten, in den früheren Waldhof-Verteidiger Rehm, die schwierige Aufgabe Klassenerhalt doch noch schaffen zu können. Trotz der drei Siege aus den vergangenen fünf Drittligaspielen.

Dabei wäre eine Freistellung von Rüdiger Rehm bereits im Dezember, als die Mannheimer zehn Spiele lang ohne Sieg waren, nur drei von 30 möglichen Punkten holten und tief in den Tabellenkeller gepurzelt waren, für Fans und Experten auch aufgrund der dürftigen sportlichen Vorstellungen viel eher nachvollziehbar gewesen. Weder Ergebnisse noch Erlebnisse stimmten.

In dem Fall hätte auch der neue Trainer mit der kompletten Vorbereitungszeit nach Weihnachten und dem Trainingslager in der Türkei deutlich bessere Startvoraussetzungen am Alsenweg gehabt. Stattdessen hielten die Verantwortlichen um Präsident Bernd Beetz weiter lange am umstrittenen Trainer fest. Bis Mittwochabend. Nach einer der besten Saisonleistungen.

Neben Boyd mit Kobylanski und Klünter zwei weitere Spieler

Jetzt soll es also Marco Antwerpen richten. Der Mann aus Unna kennt sich bei 132 Spielen als Übungsleiter in der Dritten Liga jedenfalls bestens aus. Und um dem neuen Coach auch gleich weitere personelle Hilfsmittel an die Hand zu geben, legte sich der SV Waldhof auf dem Winter-Transfermarkt nochmal kräftig ins Zeug.

Nach Torjäger Terrence Boyd (32/vom 1.FC Kaiserslautern) verpflichteten die Mannheimer kurz vor Toresschluss mit den Ex-Bundesligaprofis Martin Kobylanski (29/vom Regionalligisten Altglienicke) und Lukas Klünter (27/zuletzt vereinslos, früher Hertha BSC) eine Menge Erfahrung und Können für Offensive und Defensive des jungen Waldhof-Teams.

Am Sonntag daheim gegen Preußen Münster

Bekannte Namen aber machen bekanntlich noch lange keine erfolgreiche Mannschaft. Entscheidend ist deshalb ab sofort auf dem Rasen. Und da zählt am Sonntag (16.30 Uhr/Spielbericht auf YouTube SWR Sport Fußball) im Carl-Benz-Stadion nur ein Dreier gegen Preußen Münster, um den direkten Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen zu halten, beziehungsweise bei Patzern der Konkurrenz wieder über den Strich zu rücken.

"Die Frage ist, wie bekommen wir in kurzer Zeit möglichst viele neue Inhalte in die Mannschaft?", so Marco Antwerpen über die Problemstellung vor seinem Debüt an der Seitenlinie. "Ich will ganz, ganz viel Kampf und Leidenschaft sehen, Aggressivität im Spiel", fordert Antwerpen zunächst vor allem die Basis-Tugenden im Fußball, "die Qualität der Mannschaft wollen wir schon am Sonntag auf den Platz bringen und danach Schritt für Schritt weiterentwickeln".

Antwerpens Erfolge beim 1.FC Kaiserslautern

Hoffnung macht dabei auch das frühere Wirken des neuen Trainers. Nicht nur beim 1.FC Kaiserslautern gelang es dem 52-Jährigen, mit schnellen Erfolgen zu überzeugen. Auf dem Betzenberg hatte Marco Antwerpen am 1. Februar 2021 den damaligen Tabellen-16. der 3. Liga für Jeff Saibene übernommen und führte den FCK am vorletzten Spieltag zum Klassenerhalt. Ein Jahr später schaffte er es mit den Pfälzern sogar als Tabellendritter in die Relegation. Außergewöhnlich auch hier: Vor den entscheidenden Spielen gegen Dresden wurde er von Dirk Schuster auf der Lauterer Trainerbank abgelöst.

Aufstiegstrainer bei Eintracht Braunschweig

2020 war Marco Antwerpen mit Eintracht Braunschweig sogar der Aufstieg in die Zweite Liga gelungen. Übrigens nach einem 3:2 gegen den SV Waldhof. Der Vertrag mit Aufstiegstrainer Antwerpen wurde in Braunschweig danach aber nicht verlängert. Auch das eher ungewöhnlich, aber alles Vergangenheit.

Was jetzt zählt, ist die Gegenwart, und die heißt Mannheim und der Klassenerhalt. Noch gibt es 15 Spiele, noch sind 45 Punkte zu vergeben: "Wir haben die Potenziale in der Mannschaft", so Antwerpen abschließend in der "Waldhof Welt", "und deshalb sind wir auch überzeugt, dass wir das schaffen".