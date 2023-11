SV Waldhof bei Rot-Weiss Essen: Wer hinfällt, muss auch aufstehen

Der SV Waldhof Mannheim geht mit einer Mischung aus Respekt und großem Siegeswillen in das Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen.

"Sie haben einen guten, spielerischen Ansatz und eine ordentliche Geschwindigkeit – vorne, auf den Außenpositionen, aber auch im hinteren Bereich", sagte Mannheims Trainer Rüdiger Rehm vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (12.11.2023, 16:30 Uhr). "Trotzdem sind sie meiner Meinung nach nicht unschlagbar. Wir sind überzeugt, dass wir dort gewinnen können."

Rehm sieht in Rot-Weiss Essen – mit 24 Punkten aus 14 Spielen Tabellendritter der 3. Fußball-Liga – ein Vorbild für seine eigene Mannschaft. Nach deutlichen Niederlagen in Unterhaching (0:4) sowie gegen Verl (0:5) hat RWE zuletzt vier Mal in Folge 2:1 gewonnen, teils durch Tore in der Schlussphase.

"Das ist ein Beispiel für uns", sagte Rehm. "Du kannst mal hinfallen, aber du musst wieder aufstehen. Es ist nicht so, dass wir am Boden liegen und nicht hochkommen. Aber wir müssen uns jetzt wirklich hochrappeln und gucken, dass wir auf die Beine und ins Laufen kommen."

Der SV Waldhof will in Essen Serien brechen

Der SV Waldhof hat die vergangenen sechs Punktspiele nicht gewinnen können, der bis dato letzte Sieg (3:1 gegen Freiburg II) geht auf den 30. September zurück. Seitdem holte der Tabellen-17. lediglich zwei Punkte. Rehm: "Die Jungs wissen, dass sie Ergebnisse liefern müssen. Wir wollen unsere Serie brechen – und die des Gegners."

Infolge der sportlichen Talfahrt der vergangenen Wochen hat die Unruhe rund um den Verein zuletzt massiv zugenommen, Teile der Fanszene forderten jüngst personelle Konsequenzen innerhalb der Geschäftsführung. "Wir im sportlichen Bereich haben vor allem die Aufgabe, Ergebnisse zu liefern – dann wird es im Umfeld automatisch ruhiger", kommentierte Rehm auf SWR-Nachfrage.