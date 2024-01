per Mail teilen

Der SV Sandhausen musste sich beim TSV 1860 München mit einem Unentschieden begnügen. Für Sandhausen ist das ein kleiner Rückschlag im Kampf um den Aufstieg.

Richard Meier (20.) und Leroy Kwadwo (67.) schossen die Tore beim 1:1 (0:1) des SV Sandhausen bei 1860 München. Damit hat Sandhausen weiter drei Punkte Rückstand auf den Tabellendritten SSV Ulm 1846 Fußball, der am Samstag ebenfalls nicht über ein Unentschieden gegen den MSV Duisburg hinaus kam.

Der Tabellenvierte aus der Kurpfalz sah sich von den Münchner Löwen erst einmal in die Defensive gedrängt. Doch weder Fynn Lakenmacher (3.) noch der ehemalige Sandhäuser Jesper Verlaat (4.) konnten den Ball im Tor von SVS-Keeper Nikolai Rehnen unterbringen. Danach übernahm Sandhausen die Initiative und traf mit der ersten gefährlichen Aktion: Torschütze war Richard Meier mit einem schönen Kopfball ins lange Eck nach Flanke von Luca-Milan Zander (20.). Der Aufreger vor der Pause: Schiedsrichter Marc Philip Eckermann entschied nach Eroll Zejnullahus tritt gegen Jonas Weiks Schienbein im Löwen-Strafraum nicht auf Elfmeter (45.), Sandhausen wurde die große Chance auf den zweiten Treffer verwehrt. Es blieb beim 1:0 für den Sandhausen zur Pause.

Sandhausen erst im Glück, dann chancenlos

Nach der Pause stand der SVS wieder unter Druck, konnte die Löwen aber lange Zeit vom eigenen Tor fern halten. Ab der 62. Minuten hatte Sandhausen mehrfach Glück: SVS-Torhüter Rehnen konnte den Ball nach einem Schuss von Julian Guttau nur abprallen lassen. Morris Schröter drückte den Ball über die Linie - stand dabei aber hauchzart im Abseits. Eine Minute später schoss Leroy Kwadwo den Ball durch Rehnens Beine, doch der Ball kullerte knapp am Tor vorbei. Wieder eine Minute später stand Guttau frei vor dem Sandhäuser Tor - schoss jedoch wenige Zentimeter daneben. In der 67. war das Glück jedoch aufgebraucht. Die Ecke von Guttau konnte Lakenmacher mit der Hacke an den Fünf-Meter-Raum verlängern, wo Kwadwo ungedeckt einköpfen könnte.

Anschließend drückte Sandhausen auf den Siegtreffer - kam jedoch nicht mehr zu klaren Chancen. So blieb es beim 1:1, das den Münchner Löwen im Abstiegskampf mehr hilft als dem SVS.