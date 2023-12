Sandhausen chancenlos in Ingolstadt

Zum Hinrundenabschluss kassierte der SV Sandhausen seine erste Niederlage unter Trainer Jens Keller. Beim Ingolstadt unterlag der SVS überraschend deutlich mit 0:4 (0:0).

Der SV Sandhausen kam mit breiter Brust nach Ingolstadt: Der 3:0-Sieg aus der Vorwoche gegen Mannheim war das achte Spiel in Folge ohne Niederlage. Doch der Verfolger aus Ingolstadt - zwei Punkte hinter dem SV Sandhausen - legte furios los. Deichmanns Abschluss nach fünf Minuten ging zwar zunächst deutlich am Tor vorbei, nur kurz danach scheiterte Mause aus kurzer Distanz aber knapp an SVS-Schlussmann Rehnen (7. Minute). Das hohe Pressing der Schanzer stellte Sandhausen immer wieder vor Schwierigkeiten im Spielaufbau und führte oft zu schnellen Ballgewinnen für Ingolstadt. Der FCI konnte sein spielerisches Übergewicht in der Anfangsphase aber nicht nutzen.

Funk bringt den SVS zum Verzweifeln

Wenn sich die Gäste aber mal lösen konnten, taten sich Räume auf. So wie nach einer halben Stunde: El-Zein schloss aus gut 20 Metern ab. Funk konnte den Ball zunächst nach vorne abwehren und gab Stolze die Möglichkeit zum Nachschuss. Auch dieser prallte beim FCI-Keeper, der im Anschluss bei El-Zeins zweiten Versuch erneut zur Stelle war. Der dreifachen Parade folgte nach dem Eckball eine weitere: Auch beim Schuss von Burcu war Funk zur Stelle.

Ab diesem Zeitpunkt war die Partie ausgeglichen: Sandhausen kam immer wieder in die gegnerische Gefahrenzone, aber die Abschlüsse stellten Funk vor keine größeren Herausforderungen. Beide Mannschaften machten zu wenig aus ihren Möglichkeiten und gingen konsequenterweise mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Die Gäste kommen schlecht aus der Kabine

Auch im zweiten Durchgang war Ingolstadt zu Beginn aktiver. Für eine erste Aufregung sorgte in der 48. Minute ein Zweikampf zwischen SVS-Verteidiger Göttlicher und FCI-Stürmer Mause: Göttlichers Grätsche im Strafraum brachte Mause zwar leicht aus dem Tritt, Schiedsrichter Felix Bickel entschied aber unter vehemdem Protest der Gastgeber zurecht nicht auf Elfmeter.

Doppelschlag erwischt Sandhausen kalt

In der 50. Minute ging Ingolstadt dann in Führung. Nach einem Eckball köpfte Testroet den Ball nochmal ins Zentrum, wo Deichmann lauerte und aus kurzer Entfernung zur 1:0-Führung einnetzte. Auch das Gegentor wirkte nicht wie ein Weckruf für Sandhausen, das nur noch hinterherlief. Fünf Minuten später erhöhte Mause nach erneuter Testroet-Vorlage aus 16 Metern auf 2:0.

Ingolstadt zerlegt den SVS

Glück für Sandhausen: Deichmanns Treffer zum 3:0 wurde fälschlicherweise wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung einkassiert - eine Fehlentscheidung. In der 71. Minute klingelte es dann doch nochmal: Testroet belohnte sich nach zwei Vorlagen mit einen eigenen Treffer. Nach Fehler von Weik schnappte sich Deichmann den Ball und sieht Testroet am zweiten Pfosten, der nur noch einschieben musste. Auch in der 78. Minute sah Weik bei einem Klärungsversuch nicht gut aus. Keidel musste den Ball nur noch an Rehnen vorbei einschieben.

Sandhausen verliert Boden im Aufstiegsrennen

Damit zieht Ingolstadt an Sandhausen vorbei und steht mit 31 Punkten auf Platz vier der Tabelle. Sandhausen fällt auf den sechsten Platz (30 Punkte).