Traumtor aus 25 Metern: Sandhausen gewinnt gegen Mannheim

Der SV Sandhausen bleibt unter Trainer Jens Keller in der 3. Liga ungeschlagen. Im Kurpfalz-Derby gegen Waldhof Mannheim feierte der SVS einen verdienten Heimsieg.

Der SV Sandhausen spielt in der 3. Liga weiter erfolgreich oben mit. Am 18. Spieltag gewann der Absteiger vor 6.269 Zuschauern das Kurpfalz-Duell gegen den SV Waldhof Mannheim mit 3:0 (1:0). Die Tore für die Gastgeber machten Yassin Ben Balla (38. Minute) mit einer tollen Einzelleistung, Franck Evina (84.) und Tim Maciejewski (90.+4).

Durch den Heimsieg schafft Sandhausen mit nun 30 Punkten vorerst den Sprung auf Platz drei. Beim SV Waldhof Mannheim hingegen wird die Lage im Tabellenkeller zunehmend düster. Nach dem zehnten sieglosen Spiel in Folge bleiben die "Buwe" mit 14 Zählern auf einem Abstiegsplatz.

Sandhausen beginnt offensiv

"Wir sind dazu verdammt zu gewinnen", hatte Waldhof-Cheftrainer Rüdiger Rehm nach zuletzt neun sieglosen Ligaspielen vor der Partie gesagt. Jedoch musste der Coach auf Top-Scorer Kelvin Arase und Bentley Baxter Bahn (beide gelbgesperrt) verzichten. Anders die Stimmung bei den Sandhäusern: Trainer Jens Keller, Ende Oktober für Danny Galm gekommen, ist in der Liga bislang ungeschlagen und veränderte seine Startelf nur auf einer Position: Tim Knipping konnte als Kapitän wieder von Beginn an auflaufen.

Und der SVS zeigte gleich von Beginn an, wie gut das Team derzeit aufgelegt ist. Abu-Bekir El-Zein (2.) und Livan Burcu (4.) kreierten gute Offensivaktionen, verpassten aber die frühe Führung. Beim Waldhof machten sich hingegen zunächst nur die rund 3.000 mitgereisten Fans bemerkbar, auf dem Platz kam von den Gästen offensiv wenig Zählbares. Jedoch schafften sie es im Laufe der ersten 20 Minuten mit viel Einsatz, sich aus der Umklammerung des SVS zu befreien und das Spiel ausgeglichener zu gestalten. Große Torchancen wurden aber auf beiden Seiten nicht herausgespielt.

Ben Balla trifft per Traumtor

Und so musste eine Einzelleistung herhalten. Christoph Ehlich legte an der rechten Strafraumkante für den heranstürmenden Ben Balla ab. Der zog aus 25 Metern trocken mit der Innenseite ab und setzte den Schuss perfekt ins linke obere Eck. Waldhof-Keeper Lucien Hawryluk war ohne Chance. Die Führung für Sandhausen hatte sich aufgrund des Spielverlaufs nicht unbedingt angedeutet, der Waldhof hatte sich gut in die Partie gearbeitet. Nach dem sehenswerten Treffer von Ben Balla gingen die Gäste aber wieder einmal mit einem Rückstand in die Halbzeitpause.

Hawryluk hält Elfmeter

Zu Beginn der zweiten Hälfte blieb die Partie zunächst ausgeglichen. Die Mannheimer liefen weiter an, ließen die letzte Zielstrebigkeit aber vermissen. Sandhausen hatte wenig Mühe, die Führung zu halten - und hätte sie in der 63. Minute noch ausbauen können. SVW-Verteidiger Laurent Jans traf Sandhausens Offensivmann Jonas Weik im Strafraum, Schiedsrichter Tobias Welz zeigte folgerichtig auf den Punkt. Zum anschließenden Strafstoß trat El-Zein an, trat diesen aber so schwach, dass Torhüter Hawryluk den Ball sicher festhalten konnte.

Auch im Anschluss war der SVS dem 2:0 näher als der Waldhof dem Ausgleich. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss rettete Waldhof-Kapitän Marcel Seegert nach einem direkten Abschluss von Ben Balla für seinen bereits geschlagenen Keeper auf der Linie. Es blieb bei der knappen 1:0-Führung für die Gastgeber.

Evina und Maciejewski machen es für Sandhausen klar

Für die Schlussoffensive wechselte Waldhof-Trainer Rehm Stürmer Charles Jesaja-Herrmann ein, der in dieser Saison bereits drei Mal getroffen hatte. Und nur eine Minute nach seiner Einwechslung kam Herrmann das erste Mal zum Abschluss. Sein Schuss von halbrechts ging jedoch an der kurzen Ecke vorbei.

Ein besseres Händchen beim Wechseln bewies Jens Keller. In der 80. Minute kam Franck Evina in die Partie, der nur vier Minuten später den Heimsieg für Sandhausen klar machte. In einer Überzahl-Situation liefen vier Sandhäuser auf zwei Waldhöfer zu. Weik behielt den Überblick und passte auf Evina, der den Ball platziert zum 2:0 im langen Eck unterbrachte. Und in der Nachspielzeit wurde es für den Waldhof noch bitterer: Maciejewski zog rechts am Strafraum trocken ab und traf mit seinem Linksschuss zum verdienten 3:0-Endstand.

Mannheim mit Heimspiel, Sandhausen muss auswärts ran

Am nächsten Spieltag steht für die Mannheimer das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue auf dem Programm (Samstag, 14 Uhr live im SWR Fernsehen). Der SV Sandhausen reist dann zum FC Ingolstadt.