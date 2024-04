Effiziente Ulmer siegen beim Halleschen FC

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich gegen den Halleschen FC einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen der 3. Liga erkämpft. Die Ulmer zählen damit zu den großen Gewinnern des 32. Spieltags.

Leonardo Scienza (45.+3, Foulelfmeter) und Lennart Stoll (70.) sorgten für einen mühsamen aber verdienten 2:0-Sieg des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den Halleschen FC. Damit festigen die Ulmer den zweiten Tabellenplatz und leisteten darüber hinaus wichtige Schützenhilfe für Waldhof Mannheim.

Scienza schießt Ulm in Führung

Ulm war von Anfang an bemüht aber ungefährlich. Halle war noch nicht einmal das. So plätscherten die ersten 45 Minuten nahezu ereignislos dahin. In der Nachspielzeit wurde es dann doch nochmal hektisch: Nach einem Foul von Brian Behrendt an Max Brandt zeigte Schiedsrichter Konrad Oldhafer auf den Elfmeterpunkt. Leonardo Scienza verwandelte den Strafstoß souverän zur vermeintlichen 1:0-Pausenführung. Allerdings war Mitspieler Philipp Maier zu früh in den Strafraum gelaufen. Scienza musste erneut antreten, behielt die Nerven und traf dann zur tatsächlichen 1:0-Pausenführung.

In der zweiten Hälfte übernahm Ulm vollends die Kontrolle, ließ Ball und Gegner laufen und nutzte die technische Überlegenheit im Mittelfeld, um sich immer wieder gefällig nach vorne zu kombinieren. Für die ganz große Torgefahr konnte das Team von Trainer Thomas Wörle zwar nicht sorgen. Halle kam jedoch kaum noch an den Ball, geschweige denn zu Chancen.

Stoll schießt Ulm zum Sieg

Einmal wurden die Ulmer dann doch gefährlich und zwar nach einem Einwurf von Nicolas Jann. Diese Situation nutzte Lennart Stoll zum 2:0 (70.). Es war sein erster Saisontreffer und die Entscheidung in einem mäßigen Spiel, in dem Ulm den Halleschen FC mit maximaler Effizienz niederrang.

Lennart Stoll hat das Spiel mit seinem Treffer zum 2:0 gegen den Halleschen FC entschieden. IMAGO IMAGO / Eibner

Ulm mit vier Punkten Vorsprung auf Preußen Münster

Der SSV Ulm 1846 Fußball steht mit nun 59 Punkten auf Platz zwei und hat dank der Niederlagen von Preußen Münster (1:3 gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg) und Dynamo Dresden (1:3 gegen den 1. FC Saarbrücken) bereits vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und fünf Punkte Vorsprung auf Platz vier. Auch Waldhof Mannheim profitiert vom Ulmer Sieg. Denn nach dem 6:1-Sieg gegen die

Spielvereinigung Unterhaching und der Niederlage des Konkurrenten aus Halle haben die Kurpfälzer fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Kommende Woche hat der SSV Ulm 1846 Fußball gegen Preußen Münster (Samstag, ab 14 Uhr, live im SWR Fernsehen und im Livestream auf SWR Sport) die Chance, den Vorsprung auf die Westfalen noch weiter auszubauen. Halle muss bei Viktoria Köln ran.