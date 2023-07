Fans des KSC und des FC Liverpool fiebern auf Eröffnungsspiel im Wildpark hin

Für viele Fans ist diese Woche ein Highlight des Jahres: Am Mittwoch spielt der Karlsruher SC gegen den englischen Fußballverein FC Liverpool. Das Eröffnungsspiel für das neue Stadion.

Die Karten für das Eröffnungsspiel für das neue Wildparkstadion am Mittwoch sind schon lange ausverkauft und die Vorfreude in der Stadt und bei den Fans ist riesig. Sowohl bei den KSC-, als auch bei den Liverpool-Fans.

Badnerlied vs. You'll never walk alone

Michael Großmann und Martin Fix aus Karlsruhe können das Badnerlied. Textsicher sind sie aber auch bei "You’ll never walk alone", der weltberühmten Hymne von Liverpool. Sie haben Schals in blau-weiß und auch in rot-weiß, den Farben von Liverpool. Die beiden 49-Jährigen sind schon lange befreundet und haben beide eine KSC-Dauerkarte, also auch ein Ticket für das Spiel am Mittwoch zwischen dem KSC und Liverpool.

Herz schlägt für KSC und Liverpool

In ihrer Brust schlagen zwei Herzen: eins für den KSC und eins für Liverpool. Als Karlsruher Jungs war die Liebe zum KSC natürlich ein logischer Schritt. Im Gegensatz dazu liegt Liverpool weit entfernt. Doch für Martin Fix war das Stadion von Liverpool schon immer ein Anziehungspunkt.

"Anfield ist so ein ein Tempel, wo man mal hin will. Jeder hat so fünf bis sechs Stadien auf der Welt, die er mal besuchen möchte. Und für mich war das Anfield und Liverpool."

Michael Großmann und Martin Fix sind schon seit Jahrzehnten vom FC Liverpool fasziniert. SWR

Michael Großmann kam über eine Tragödie zum FC Liverpool. Im Hillsborough-Stadion starben am 15. April 1989 während eines Spiels zwischen dem FC Liverpool und Nottingham fast 100 Menschen, fast 800 wurden verletzt - eine der größten Katastrophen in der Geschichte des Fußballs. Auch für Fußballfan Michael Großmann ein tragischer Moment.

"Die Berichterstattung über das Ereignis hat die Faszination für den FC Liverpool ausgelöst."

Überraschung über hochkarätigen Gegner für das Eröffnungsspiel

Die Faszination für beide Clubs ist geblieben. Dass der KSC und Liverpool mal gegeneinander spielen würden, hätten allerdings weder Martin Fix noch Michael Großmann erwartet.

"Die internationalen Erfolge gab es hier ja gar nicht. Von daher war gar nicht daran zu denken. Es gibt ja keine klassische Fanfreundschaft zwischen den Vereinen wie mit Straßburg oder Hertha."

Gerüchte hatte es im Vorfeld des Eröffnungsspiels jede Menge gegeben, aber als dann die Nachricht kam, dass der FC Liverpool wirklich nach Karlsruhe kommt, war die Freude umso größer.

"Als dann bekannt wurde, dass das Spiel tatsächlich stattfindet, lag ich am Pool auf Kreta und hab ein lautes 'Jaaaa' über das Becken gebrüllt."

Welches Trikot für das Eröffnungsspiel?

Nach der Freude beschäftigt die beiden Fans nun die quälende Frage nach der richtigen Bekleidung für den Mittwoch. Im KSC-Trikot, aber dann mit Liverpool-Schal oder umgekehrt?

"Ich werde auf jeden Fall ein KSC-Trikot tragen und überlege noch, ob ich einen Liverpool-Schal mitnehme, oder ob die Leute bei rot-weiß gleich an den VfB denken und ich mir dann blöde Sprüche anhören muss."

Das Liverpool-Trikot muss am Mittwoch beim Spiel gegen den KSC im Schrank bleiben. SWR

So oder so, die Freude auf Mittwoch steigt im Sekundentakt. Martin Fix und Michael Großmann sind sich jedenfalls einig, dass es eine würdige Eröffnung für das neue Wildparkstadion sein wird. Während dort noch Bauarbeiten auf Hochtouren laufen, haben die beiden schon alles für den großen Tag vorbereitet. Und auch die Frage, für wen Michael Großmann und Martin Fix die Daumen drücken, ist für beide schon geklärt.