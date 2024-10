per Mail teilen

Mainz 05 und Jürgen Klopp: Das wirkte wie eine Liebesbeziehung, die nie enden würde. Beim Spiel gegen Leipzig zeigen die Anhänger aber, was sie vom neuen Job des Kult-Trainers halten.

Klopp steigt am 1. Januar beim Red-Bull-Konzern ein und wird dort Global Head of Soccer. Ein halbes Jahr nach seinem Abschied beim FC Liverpool kehrt der 57-Jährige auf die große Fußball-Bühne zurück.

Dass es Klopp ausgerechnet zu Red Bull zieht, hatte viele Anhänger seiner ehemaligen Klubs aus Dortmund und Mainz verärgert und enttäuscht. Beim Heimspiel gegen (ausgerechnet) RB Leipzig zeigten nun die Mainzer Anhänger, was sie von Klopps Engagement halten.

Mainzer Fans mit Plakaten gegen Klopp

Auf mehreren Transparenten in der Mainzer Arena waren kritische Worte zu lesen. Am deutlichsten wurde es mit der Aufschrift "Alles was wir dich haben werden lassen hast du vergessen?".

Der Spruch nimmt Bezug auf Klopps emotionale Abschiedsworte vom Mainzer Publikum, als er sich 2008 mit tränenerstickter Stimme mit den Worten "Alles, was ich bin, alles, was ich kann, habt ihr mich werden lassen".

Auf weiteren Bannern hieß es "Bist du bekloppt?" und "Ich mag Menschen, bis sie mich enttäuschen". Laut "Bild"-Zeitung eine Aussage von Klopp bei einer Veranstaltungsreihe des Podcasts "Im Kopf des Trainers - Bundesligatrainer im Interview" vor einigen Wochen.