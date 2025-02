Fastnachtsspieltag gegen St. Pauli: Mainz 05 bangt um Torhüter Robin Zentner

Die Stadt und das Stadion in Mainz werden in Fastnachtslaune sein. Gefeiert werden soll aber nicht nur die fünfte Jahreszeit, sondern auch ein Sieg gegen den Kiez-Club.

Der 1. FSV Mainz 05 bangt vor dem Fastnachtsspieltag gegen den FC St. Pauli um den Einsatz von Torhüter Robin Zentner. Der 30-Jährige plagt sich mit einer starken Erkältung. "Er ist nicht hundert Prozent fit. Wir hoffen, dass er spielen kann, wissen es aber nicht. Wir werden es sehen", sagte Mainz-Coach Bo Henriksen vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream ) gegen die Hamburger.

Henriksen über Zentner: "Kann alles"

Auf seinen Keeper hält der 50-Jährige große Stücke. Die Statistik würde zeigen, dass er momentan wahrscheinlich der beste deutsche Torwart ist. "Er kann alles und ist zudem ein Leader. Ich hoffe, er kommt bald in die Nationalmannschaft", sagte Henriksen.

Eine harte Entscheidung wird Svensson in der Offensive treffen müssen. Jae-sung Lee ist nach seiner notwendigen Pause wieder fit und wird wohl Nelson Weiper aus der Startelf drängen. Der hatte zuletzt neben Paul Nebel und Nationalspieler Jonathan Burkardt überzeugt.

In Mainz sind die Narren los

Gegen St. Pauli gehen die Rheinhessen favorisiert in die Partie. Vor allem die Halbräume des Gegners will Henriksen attackieren, aber auch in die Tiefe gehen. "Da müssen wir eine gute Balance finden. Ich hoffe, wir machen es St. Pauli schwer", sagte er. Besonders die Umschaltprobleme der Kiez-Kicker will er nutzen.

"Aber sie verteidigen im Block sehr gut. Das müssen wir für unser Spiel anpassen. Wir wollen hinten die Null halten. Ich hoffe, dass wir dann gewinnen", sagte der Däne. In Mainz werden eine Woche vor Fastnacht die Narren los sein. Rund um den Spieltag wird es ein buntes Programm geben.

Die Mainzer werden wie gewohnt im Sondertrikot speziell für die fünfte Jahreszeit auflaufen, kostümierte Fans sollen die Arena noch bunter machen. "Die Atmosphäre in der Stadt ist toll. Ich freue mich sehr auf mein erstes Fastnachtsspiel und hoffe auf ein tolles Erlebnis. Es wird emotional werden", sagte Henriksen.