Der Karlsruher SC trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag auf die Sportfreunde Lotte. Noch ist unklar, ob alle Stammspieler auf dem Feld stehen werden.

In der ersten Runde des DFB-Pokals ist der Karlsruher SC zu Gast bei den Sportfreunden Lotte. Großer Wackelkandidat ist Mittelfeldspieler Nicolai Rapp. Ob er bei der Partie gegen den Regionalligisten am Sonntag auf dem Feld stehen wird, stand am Freitag noch nicht fest.

Rapp kämpft mit muskulären Problemen

Rapp habe diese Woche aufgrund muskulärer Probleme ausgesetzt, so KSC-Coach Christian Eichner. Dann fehlen noch die Langzeitverletzten Efe-Kaan Sihlarohglu und Robin Bormuth. Ansonsten stehen alle Spieler auf dem Rasen, die beim Saisonstart und den letzten beiden Spielen dabei waren.

Wir werden hochkonzentriert gegen Lotte am Sonntag aufs Feld gehen.

Christian Eichner rechnet mit höherem Ballbesitz

Die Sportfreunde spielen erfrischend Fußball und es macht Spaß, ihnen zuzusehen, lobt Eichner das gegnerische Team. Trotzdem glaubt er nicht, dass sich ihre Herangehensweise komplett ändern wird. "Ich gehe davon aus, dass wir trotzdem einen sehr sehr hohen Prozentanteil an Ballbesitz haben werden."

Nach 2021 ist es das zweite Mal, dass die Sportfreunde als Erstrundengegner ausgelost wurden. Und die Los-Kugel will Eichner "im Topf lassen": Beim letzten Aufeinandertreffen siegten die Blau-Weißen mit 4:1 gegen die Niedersachsen.

Keine Äußerung zur Klage von ehemaligem KSC-Spieler Gondorf

Zur Klage von Ex-Kapitän Jerôme Gondorf wollte sich Eichner nicht äußern. Wie der KSC am Donnerstag in einer Mitteilung erklärte, soll der 36-Jährige den KSC wegen eines neuen Vertrags verklagt haben. Man sei "sehr enttäuscht über die Vorgehensweise" und "findet die Haltung seines ehemaligen Kapitäns befremdlich." Ein erster Gütetermin soll kommenden Dienstag stattfinden.