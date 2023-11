Vater Sportkommentator & Tennisexperte, die Schwestern Profi-Basketballerinnen und trotzdem hat sich Anton Stach für den Fußball entschieden - und das ziemlich erfolgreich.

Anton Stach ist kein gewöhnlicher Bundesliga-Profi. Bescheidenheit zeichnet den 24-Jährigen aus: "Mein Auto ist nicht das dickste, aber ich passe rein - trotz meiner Körpergröße. Für mich muss ein Auto mich von A nach B bringen", erzählt der Mittelfeldspezialist der TSG Hoffenheim bei SWR Sport. Doch gerade auf dem Weg ins Studio machte der 15 Jahre alte Wagen schlapp: "Das ist eine andere Geschichte. Das ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm", so Stach weiter "aber das gehört dazu, das verzeihe ich, das ist wie ein Fehler im Spiel."

Leistungsträger bei der TSG Hoffenheim

Davon macht Stach selbst ziemlich wenig. Seit dieser Saison spielt er für die TSG Hoffenheim und zählt zu den Leistungsträgern der Kraichgauer. Im Spiel gegen Leverkusen erzielte der Mittelfeld-Stratege einen sehenswerten Treffer aus knapp 40 Metern. Aber nicht nur sportlich überzeugt der 24-Jährige im Kraichgau: "Mit Anton Stach haben wir nicht nur einen außergewöhnlich guten Spieler, wie wir finden, und was er jetzt auch schon in der Anfangsphase der Saison eindrucksvoll gezeigt hat, sondern auch einen außergewöhnlich guten Typen.", so TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen.

Die sportbegeisterte Familie Stach

Stach stammt aus einer sehr sportbegeisterten Familie. Seine beiden Schwestern Emma und Lotta sind Profi-Basketballerinnen. Seine größere Schwester Emma erinnert sich an viele gemeinsame Einheiten: "Du als Defensiv-Spezialist mit deinen Krakenarmen, aber ich muss sagen, ich hab dich noch im Griff", so die 27-Jährige. "Sie hat viele richtige Dinge gesagt, aber offensiv habe ich auch noch Qualitäten", erwidert Anton schmunzelnd.

Vater Matthias Stach ist Sportkommentator und Tennisexperte. Bis zum Alter von 14 Jahren spielt Anton selbst Tennis. Er gehört sogar zu den Top 10 seines Jahrgangs, entscheidet sich aber dann doch für den Fußball: "Da war dann der Zeitpunkt, wo ich es auch nicht schlecht gemacht habe, und dann haben ein paar größere Vereine angeklopft - Bremen, HSV - aus dem Norden", begründet Stach seine Entscheidung. Im Nachhinein die richtige Entscheidung, findet auch der selbst ernannte größte Fan, Stachs jüngere Schwester Lotta. Sie wünscht ihrem Bruder einen baldigen Anruf von Nationaltrainer Julian Nagelsmann: "weil du es einfach verdient hast".

Von der Heide nach Franken - U21-Europameister & Olympia-Teilnehmer

Stachs Fußball-Karriere beginnt bei Werder Bremen. Im dortigen Nachwuchsleistungszentrum wurde er unter anderem auch vom späteren Bundesliga-Coach Florian Kohfeldt trainiert. Nach drei Jahren in der Regionalliga wechselte er zur Saison 2020/21 nach Fürth und stieg mit den Mittelfranken in die Bundesliga auf. Zur folgenden Saison unterschrieb er einen Vertrag beim 1. FSV Mainz 05, wurde unter Bo Svensson Bundesligaspieler und absolvierte 61 Spiele für die 05er. In Mainz reifte er auch zum Nationalspieler: Im März 2022 wurde er von Ex-Bundestrainer Hansi Flick zur A-Nationalmannschaft eingeladen und debütierte beim Spiel gegen Israel. Ein Jahr zuvor wurde er mit der U21 Europameister und war Anfang Juli auch Teil der deutschen Olympia-Auswahl in Tokio.