FCK-Neuzugang Jan Elvedi: "Habe schon richtig Bock auf den Betze"

Jan Elvedi war vor wenigen Wochen die erste Neuverpflichtung des 1. FC Kaiserslautern für die kommende Saison. Der Abwehrspieler ist glücklich, beim FCK zu sein, und hat mit den Roten Teufeln große Ziele.

Innenverteidiger Jan Elvedi weist gleich mehrere Eigenschaften auf, mit denen er das Spiel des 1. FC Kaiserslautern in der neuen Spielzeit bereichern soll. Der Schweizer soll seine Erfahrung miteinbringen - für Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg lief der 26-Jährige in den vergangenen drei Jahren 84-mal in der 2. Liga auf. Darüber hinaus besitzt Elvedi "viel Tempo und Dynamik", so FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen: "Er hat die richtige Mentalität für den Betzenberg."

Jan Elvedi: "Ich wollte unbedingt zu einem Traditionsverein"

Und wie sieht sich Elvedi selbst? "Ich würde mich als sehr robusten Spieler bezeichnen", sagte der Neuzugang im Gespräch mit SWR Sport. "Ich mag die Zweikämpfe - und würde auch sagen, dass sie meine größte Stärke sind. Ich verteidige gerne nach vorne, bin ein bisschen eklig in den Zweikämpfen, ich habe ein gutes Tempo. Mit Ball will ich sicher und ruhig sein - so in etwa kann man sich mich vorstellen."

Und weiter: "Ich habe schon von der Mentalität beim FCK gehört. Ich hoffe, dass ich das mit auf den Platz bringen kann."

Elvedi freut sich auf seine neue Aufgabe - und ist froh, in Kaiserslautern zu sein: "Nach Regensburg wollte ich zu einem größeren Klub. Ich wollte unbedingt zu einem Traditionsverein - und deswegen wurde es der FCK."

"Ich fühle mich sehr wohl"

Er sei "sehr gut aufgenommen worden", so der Schweizer: "Sehr coole Leute hier im Verein. Die Mannschaft selber, das Team drumherum, der Staff. Ich fühle mich sehr wohl - so kann's gerne weitergehen."

Aktuell befindet sich der FCK im Trainingslager in den USA. Dort werden erste Grundlagen für die neue Saison gelegt. Vor wenigen Tagen besiegte die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster den amerikanischen Zweitligisten Louisville City FC mit 2:1.

Aktuell befinden sich die Roten Teufel in St. Paul in Minnesota. Dort tritt der viermalige deutsche Meister am 29. Juni zu einem weiteren Testspiel gegen das MLS-Team von Minnesota United FC an.

"Wir sind dabei, uns zu finden"

"Wir haben hier wirklich sehr gute Bedingungen. Top-Voraussetzungen, um gut arbeiten zu können. Einzig die Zeitumstellung ist ein bisschen hart - da müssen wir alle noch ein bisschen reinkommen", sagte Elvedi. "Wir sind dabei, uns zu finden. Je länger wir zusammen sind, desto besser werden wir."

"Ich habe schon richtig Bock darauf, auf dem Betze aufzulaufen"

Der Innenverteidiger ist heiß auf die neue Saison - und voller Vorfreude auf die Anhänger der Roten Teufel. "Ich freue mich riesig auf den Betzenberg, die Fans, die Stimmung", blickte Elvedi voraus. "Ich habe schon richtig Bock darauf, auf dem Betze aufzulaufen, das alles live zu erleben und die ganzen Emotionen aufzusaugen."

Nun geht es für Elvedi darum, in der Vorbereitung zu punkten und sich für einen Stammplatz zu empfehlen. Und dann will er dazu beitragen, dass der FCK eine sorgenfreie Saison spielt. "Ich will mich im Team einbringen, um dann so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln. Und dann will ich der Mannschaft weiterhelfen, damit sie ihre Ziele erreicht."