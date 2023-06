per Mail teilen

Taufe mit besonderem Wasser: Auf der Parkinsel in Ludwigshafen wurde heute mit Rheinwasser getauft, ganz in der Tradition von Jesus.

Die evangelische Kirche hat das Jahr 2023 zum Jahr der Taufe ausgerufen. Denn die Taufe ist ein zentrales Element des christlichen Glaubens. Viele Tauffeste finden rund um den Johannistag, also den 24. Juni statt, um damit an die biblische Geschichte von Johannes dem Täufer zu erinnern. Auch in Ludwigshafen auf der Parkinsel gab es ein großes Tauffest - getauft wurde mit Flusswasser.

Insgesamt machten 20 Pfarrerinnen und Pfarrer bei dem Tauftag mit. Etwa 80 Kinder wurden getauft. Manche Täuflinge kamen ganz planmäßig, andere haben sich recht spontan erst vor einigen Tagen für die Taufe entschieden. Etwa die vierjährige Johanna:

"Das haben gar nicht wir entschieden, das hat sie entschieden. Sie wusste, dass hier ein Tauffest ist. Und wir hatten ihre Taufe wegen Corona verschieben müssen und dann hat sie am Montagabend beim Abendessen gesagt, dass sie getauft werden möchte", erzählt Mutter Vivien Lehmann.