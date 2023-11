FCK verpflichtet Abwehrspieler Almamy Touré

25 Gegentore in 13 Zweitligaspielen: Der 1. FC Kaiserslautern hat ein Defensivproblem. Jetzt hat sich der FCK Verstärkung geholt.

Der seit Sommer vertragslose Innenverteidiger Almamy Touré spielt künftig für die Roten Teufel. Das teilte der FCK am Mittwochabend mit.

Hengen: "Ein Glücksfall"

"Es ist natürlich ein Glücksfall, wenn sich ein Spieler wie Almamy Touré mit uns beschäftigt und dann auch noch die gleichen Ambitionen hat. Für ihn war die sportliche Herausforderung und die Plattform, die sich ihm bietet, viel wichtiger als der monetäre Aspekt, sonst wären wir auch nicht zusammengekommen", meinte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen in der Pressemitteilung. Mit seiner Erfahrung und seiner individuellen Qualität könne er den Konkurrenzkampf im Kader und in der Tiefe nochmal verstärken.

Seit Sommer ohne Verein

Der 27-jährige Abwehrspieler stand bis zum vergangenen Sommer bei Eintracht Frankfurt unter Kontrakt, sein auslaufender Vertrag bei den Hessen war nicht verlängert worden. Seitdem war Touré ohne Verein und könnte deshalb auch außerhalb der Transferperioden von einem neuen Klub unter Vertrag genommen werden.

Löchrige Defensive bei den Roten Teufeln

Verstärkung in der Defensive kann der FCK gut brauchen. Schließlich spielten die Roten Teufel in der laufenden Saison noch kein Spiel zu Null. 25 Gegentreffer in 13 Spielen sind die viertmeisten der 2. Liga. Die löchrige Abwehr verhindert, dass die Pfälzer im ersten Tabellendrittel stehen. Zuletzt hatte Trainer Dirk Schuster noch angemahnt: "Wir machen zu viele individuelle Fehler. Generell stellen wir uns defensiv nicht total dämlich an, aber wir müssen geistig mehr auf Sendung sein, von der ersten bis zur letzten Minute."

Doch auf den Appell des FCK-Coaches folgten eine Pleite beim SV Wehen Wiesbaden und erneut zwei Gegentore. Die Defensive der Roten Teufel wackelte einmal mehr.

Touré: Meister mit Monaco, Europa-League-Sieger mit Frankfurt

Der 27-jährige Touré wurde bei der AS Monaco ausgebildet, wo er sich zwischen 2016 und 2019 im Profifußball etablierte. Touré lief in 54 Pflichtspielen für die Monegassen auf und wurde mit ihnen 2017 französischer Meister. Im Januar 2019 folgte der Wechsel zur Eintracht. Für Frankfurt lief er in dreieinhalb Jahren in 60 Pflichtspielen auf und gewann 2022 sensationell die Europa League mit den Hessen. Im Finale gegen die Glasgow Rangers stand Touré damals über die vollen 120 Minuten auf dem Platz.

Touré ist vielseitig einsetzbar

Doch in der Spielzeit darauf kam Touré bei der SGE nicht über die Rolle des Reservisten hinaus - und so trennten sich nach Ablauf seines Kontrakts die Wege. Touré ist in der Defensive vielseitig einsetzbar, sowohl in einer Dreierkette als auch als einer der beiden Innenverteidiger in einer Vierer-Formation. Auch die rechte Außenbahn kann der 27-Jährige bespielen.

Vor dem Wehen-Spiel hatte FCK-Trainer Schuster noch gesagt, dass man "den Markt natürlich ganz genau im Blick", habe, "weil das auch Teil unseres Jobs ist. Wir wissen natürlich, wer vertragslos ist und uns sofort helfen könnte". Nun also haben sie in Almamy Touré eine Sofortlösung auf den Betzenberg geholt.