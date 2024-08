Frank Schmidt: "Mit 60 bin ich kein Trainer mehr."

Sein Job als Fußballtrainer hat für Frank Schmidt ein Ablaufdatum.

Aktuell denkt er aber nicht übers Aufhören nach. Ein anderer Verein als der 1. FC Heidenheim steht gerade auch nicht zur Debatte.

Fußball-Rentner mit 60

Heidenheim-Coach Frank Schmidt plant, rechtzeitig mit dem Trainerdasein aufzuhören. "Klar ist für mich: Mit 60 bin ich kein Trainer mehr, auch diesbezüglich ist Christian Streich ein gutes Vorbild", sagte der 50 Jahre alte Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Ein Mann ein Wort

Nach Platz acht in der ersten Bundesliga-Saison der Heidenheimer und den damit verbundenen beiden Qualifikations-Spielen gegen BK Häcken aufzuhören, war für den langjährigen FCH-Trainer jedoch keine Option. "Wenn man so denkt, wäre jetzt vielleicht in der Tat der richtige Zeitpunkt gewesen. Aber wir sind anders beim FCH, ich bin anders. Ich spüre Verantwortung. Ich bin hier extrem tief verwurzelt. Ich habe eine Zusage gegeben bis 2027. Und ein Frank Schmidt ist noch nie davongelaufen." Ein Wechsel vor Ablauf seines Vertrags kommt also für Schmidt auf keinen Fall infrage. "Natürlich würde ich mir auch etwas anderes zutrauen. Aber klar ist doch: Ich predige meinen Spielern Werte wie beispielsweise Verlässlichkeit. Ich würde ja meine Seele verkaufen, wenn ich meinen Vertrag bis 2027 nicht erfüllen würde. Was danach kommt, wer weiß", so Schmidt. Früher habe es für ihn nur sieben Tage Fußball in der Woche gegeben, jetzt sei er zumindest einen Tag daheim bei der Familie.

Hoffnung auf Erfolg - keine Furcht vor Mißerfolg

Kein Zweifel: die nächste Saison ist für einen Frank Schmidt immer die schwerste: "Es ist sicher die herausforderndste – aus vielen Gründen. Aber nehmen wir mal an, wir hätten alle Leistungsträger gehalten und hätten uns nicht für die Play-off-Spiele der Conference League qualifiziert, dann wäre es genauso gewesen. Weil es im Fußball keine Garantie gibt, weiter erfolgreich zu sein." Angst vor einem Abstieg gibt es in Heidenheim nicht: "Angst? Nein, denn Angst hemmt! Ein bisschen Bauchgrummeln, ja, das gehört dazu. Es gibt nichts Schlimmeres für mich im Leben als – der Bayer würde sagen – a gmahde Wiesn vorzufinden. Ich mag diese Herausforderungen, gerade dann, wenn alle Zweifel haben und alles in Frage gestellt wird."