SWR-Umfrage unter Spitzensportlerinnen

In einer exklusiven SWR-Umfrage unter mehr als 700 Sportlerinnen in Deutschland gab jede dritte Teilnehmerin an, sie erlebe in ihrem Sport Sexismus. 30 Prozent gaben an, dass sie sich im Rahmen von Werbemaßnahmen als stark sexualisiert dargestellt wahrnehmen.