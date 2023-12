SWR1 Pop & Poesie Special Show

Datum: Samstag, 18. Mai 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Schlossplatz, Open-Air-Bühne

70180 Stuttgart

Lageplan Tickets: 38,00 Euro Easy Ticket Programm: Gekaufte Tickets beinhalten die Nutzung des VVS am jeweiligen Veranstaltungstag.

Gerade in Zeiten wie diesen ist sie die wichtigste und stärkste Kraft: die Liebe. „The Power of Love“ ist auch in der Popmusik DIE Inspiration für großartige Texte. Texte über die Liebe zum Leben, zur Natur, über die Liebe zu den Menschen und natürlich die romantische Liebe.

Die neue Show von Pop & Poesie widmet sich komplett der „Power of Love“, mit vielen Hits, die noch nie zuvor im Programm waren. Die Band spielt die Songs wie gewohnt in der Originalsprache, liebevoll neu arrangiert und perfekt in Szene gesetzt. Schauspieler*innen vermitteln mit den deutschen Übersetzungen eindrucksvoll, wie vielfältig die Liebe in den größten Hits aller Zeiten Ausdruck findet. Durch den Abend führt SWR1 Moderator Jochen Stöckle

Besetzung Britta Medeiros: Gesang Dominik Steegmüller: Gesang Simone von Racknitz-Luick: Gesang/ Schauspiel Patrick Schwefel: Rhythmusgitarre Klaus-Peter Schöpfer: Lead-Gitarre Michael Paucker: Bass Carl-Michael Grabinger: Schlagzeug Peter Grabinger: Piano/ Musikalische Leitung Jochen Stöckle: Moderation/Schauspiel

SWR1 Pop & Poesie 2023 auf dem Stuttgarter Schloßplatz