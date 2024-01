per Mail teilen

Oliver Pocher, Christoph Sonntag und Andreas Müller stehen am 19. Mai 2024 bei der SWR3 Comedy Show live auf der Bühne auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Datum: Sonntag, 19. Mai 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Schlossplatz, Open-Air-Bühne

70180 Stuttgart

Lageplan Tickets: 25,00 Euro Easy Ticket SWR3 Club Ticket Programm: Gekaufte Tickets beinhalten die Nutzung des VVS am jeweiligen Veranstaltungstag.

Oliver Pocher

Warum machen sich eigentlich immer alle zum Liebeskasper und stehen am Ende doch allein da? Wenn es einer weiß, dann Oliver Pocher. Zum SWR Sommerfestival bringt er das Beste aus seiner neuen Show „Der Liebeskasper“ mit und nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Liebe, Beziehungen und das alltägliche Leben geht.

Christoph Sonntag

Auch Christoph Sonntag verspricht seinem Publikum „Ihr sollt Tränen lachen“ und verteilt in seinem neuen Programm „Ein Tritt frei“ kabarettistische Tritte in alle möglichen Richtungen.

Andreas Müller

Gastgeber und weiterer Showact des Abends ist SWR3 Comedychef Andreas Müller. „Washatterdann“ fragt der „Mann der 1.000 Stimmen“ in seinem gleichnamigen neuen Live-Bühnenprogramm und parodiert, politisiert, karikiert, abstrahiert und musiziert, was das Zeug hält. Insgesamt eine Mischung, die es im Wilden Süden so noch nie gab.