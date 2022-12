per Mail teilen

Datum: Sonntag, 28. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Vorverkauf: 34,00 Euro Tickets kaufen

Weitere Verantaltungsinformationen

Eine Show so vielfältig wie das Jahrzehnt

Erleben Sie bei SWR1 Pop & Poesie in Concert am 28. Mai 2023 auf dem Schlossplatz in Stuttgart die größten Hits aller Zeiten und ihre Übersetzungen live auf der Bühne bei der „80er Show“.

Die 80er stehen für pure musikalische Energie, kaum ein anderes Jahrzehnt war musikalisch so vielfältig: Zu Pop, Rock und Punk kamen New Wave und Synthiepop, Heavy Metal war erfolgreich wie nie zuvor. Die 80er haben unvergessliche Hits hervorgebracht und viele davon erzählen großartige Geschichten. Höchste Zeit, dass die 80er ihre eigene Show bekommen!

“SWR1 Pop und Poesie in Concert - Die 80er Show“ nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch das vielleicht spannendste Musik-Jahrzehnt aller Zeiten. Das neunköpfige Ensemble aus Musiker:innen und Schauspieler:innen interpretiert die Hits der 80er auf ihre typische Weise mit der deutschen Textübersetzung und den Songs in ganz eigenen Versionen.

Durch das Programm führt SWR1 Baden-Württemberg-Moderator Jochen Stöckle, als Kind der 80er aufgewachsen mit der Musik von a-ha, AC/DC und Depeche Mode. An seiner Seite: Radio-Legende Matthias Holtmann, der mit Geschichten und Erinnerungen die 80er wieder lebendig werden lässt.

Weitere Veranstaltungsinformationen Der Vorverkaufspreis ist inklusive aller Gebühren und VVS Kombi Ticket.



Alle Veranstaltungen finden bestuhlt statt.



Für Rollstuhlfahrer:innen werden besonders leicht erreichbare Plätze angeboten. Eine Begleitperson erhält freien Eintritt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese Plätze nur telefonisch (0711 2 555 555, Easy Ticket Service) buchbar sind. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, dass es sich um Karten für Rollstuhlfahrer handelt. Diese Regelungen gelten auch für Personen mit Beeinträchtigung, die ein „B“ im Schwerbehindertenausweis stehen haben

Festivalrückblick