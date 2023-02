Datum: Samstag, 27. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Comedy Clash Promi Special Live auf der Bühne vor dem Neuen Schloss

Am 27. Mai können sich Comedy-Begeisterte in Stuttgart auf die Comedians Markus Krebs, Atze Schröder, Abdelkarim, Lisa Feller, Nikita Miller und EmmVee freuen. Im Rahmen des SWR Sommerfestivals findet das Comedy Clash Promi-Special auf dem Schlossplatz statt und vereint die Stars unter einem Dach.

Der Comedy Clash, der in Stuttgart seine Wurzeln und dort im Jahr 2022 zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat, verhalf erfolgreichen Comedians wie Chris Tall und Özcan Cosar zum Durchbruch.

Lust auf Comedy zuhause? Aktuelle Folgen vom Comedy Clash gibt es in der ARD Mediathek.

Markus Krebs – Humor aus der Kneipe

Mit einem unverwechselbarem Ruhrpott-Humor katapultiert Markus Krebs im Sekundentakt clevere Pointen, Kalauer und natürlich seine Top-Witze an das Publikum. Immer direkt auf die Zwölf. Seine Geschichten findet er direkt vor der eigenen Tür, in seiner Kneipe „Zum Hocker“ in Duisburg. Er ist humorvoller Beobachter des Stammtisches und Thekengesprächen und nimmt uns mit in seine Welt des Kneipenhumors.

Atze Schröder – echte Gefühle

Atze Schröder entlarvt die falschen Fünfziger. Predigt Blut, Schweiß und Tränen. Er preist das Drama und legt der Nation das Humor-Trostpflaster auf die Seele. Erfüllt die Sehnsucht nach den wichtigen Dingen des Lebens: wahre Liebe, richtige Freundschaft, ehrliches Lachen. Denn keiner weiß besser als Atze: Gefühle aus dem Leben raus lassen bringt gar nichts – denn echte Gefühle kommen immer wieder zurück. Atze Schröder – Tränen vor Lachen. Aber echt!

Abdelkarim – "Wir beruhigen uns"

Als Bielefelder beschäftigt Abdelkarim eine zentrale Frage: Ist die Welt zu schnell oder ist er einfach zu langsam? Obwohl er die Antwort aus Gründen tragischerweise bei sich vermutet, sucht er lieber nach Antworten, die direkt der ganzen Menschheit zugutekommen sollen. Sein Motto ist klar: Warum kleine Ziele, wenn man auch mit großen scheitern kann?

Lisa Feller – "Dirty Talk" hat Hochkonjunktur

Schmutziges Gerede hat gerade Hochkonjuntur: In der Politik, in den sozialen Medien, in privaten Beziehungen – überall nur „Dirty Talk“! Übereinander, gegeneinander, miteinander. Es wird wütend kommentiert, übel gelästert und nur allzu gerne auch gehässige Lügen verbreitet! Ein gefundenes Fressen für die schlagfertige Lisa Feller, an der in den letzten Jahren kaum jemand vorbeigekommen ist, der lustiges Kabarett, witzige Comedy und sympathische Show-Auftritte im TV und auf Deutschlands Live-Bühnen verfolgt hat.

Nikita Miller – anders lustig, philosophisch und direkt

Nikita Miller, in Kasachstan geboren, in Stuttgart aufgewachsen, bezeichnet sich selbst als comedic Storyteller. Er ist anders deutsch, ist anders komisch, ist philosophisch und direkt. Wenn er mit leichtem russischen Akzent beginnt, seine erste Geschichte auf der Bühne zu erzählen, stehend, mehr als zwei Meter groß, Haare so lang wie ein Streichholzkopf und durchtrainiert wie ein Mönch der Shaolin, ist man froh, wenn er sich setzt, damit er keine Schneise schlägt, falls er mal ins Publikum fällt.

EmmVee – gnadenlos ehrlich, grenzenlos witzig

Energiegeladen und mit viel Herzblut erzählt EmmVee in seiner Comedy von seinem Leben, seinen Erfahrungen und teilt seinen Blick auf die Welt, der ab und an von Tomatensoße getrübt ist. Der charmante Provokateur ist dabei gnadenlos ehrlich und gleichzeitig grenzenlos witzig – Marianos Comedy lebt von Ambivalenz: Mit seinem einnehmenden Wesen kann er es sich leisten, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, ohne, dass ihm jemand böse ist.