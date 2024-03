Sarah Engels ist ein echtes Multitalent: Sie kann singen, tanzen, backen und ist Mama von zwei Kindern. Alle Infos und Fakten gibt's jetzt hier:

Steckbrief

Geburtstag 15.10.1992 Geburtsort Köln Größe 1,63 m Augenfarbe braun Sternzeichen Waage Haarfarbe braun Ehepartner Julian Engels (ehemals Büscher), Pietro Lomabrdi (2013 - 2019) Kinder Alessio (*2015, mit Ex-Mann Pietro Lombardi) und Solea Liana (*2021 mit Ehemann Julian Engels)

Wissenswertes über Sarah Engels

#DSDS 2009, 2010 und 2011

Wie für viele Schlagersänger*innen beginnt auch Sarah Engels Karriere bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar". Doch Sarah hat zu DSDS eine ganz besondere Beziehung: Dreimal versuchte die Schlagersängerin ihr Glück bei DSDS. Die ersten beiden Male, 2009 und 2010, schied sie jeweils im Recall, also in der zweiten Runde aus. Grund dafür waren beide Male Texthänger. Doch 2011 wendete sich das Blatt und Sarah kam bis in die Live-Shows.

Bereits nach der ersten Motto-Show schied Sarah durch das Zuschauer-Voting aus. Aber das Schicksal meinte es gut mit ihr: Nachdem eine Konkurrentin aus gesundheitlichen Gründen die Show verlassen musste, rückte Sarah nach, erreichte das Finale und belegte schließlich den zweiten Platz hinter ihrer damaligen Liebe Pietro Lombardi.

#Familienglück mit Julian Engels, Solea Liana und Alessio

2020 lernte Sarah Engels den Fußballspieler Julian Büscher kennen. Bereits ein Jahr später, im Mai 2021, heirateten die beiden und Julian nahm Sarahs Mädchennamen Engels an. Noch im gleichen Jahr machte die Geburt der kleinen Solea Liana am 2. Dezember 2021 das Familienglück perfekt. Damit bekam ihr Sohn Alessio aus erster Ehe mit Pietro Lombardi ein Halbgeschwisterchen. Die Familie lebt in Köln und teilt auf Instagram immer wieder Familienmomente mit ihrer Community, wie hier an Weihnachten 2023:

#Ehe mit Pietro Lombardi

Sie lernten sich bei DSDS 2011 kennen und lieben. Anfang 2013 gaben sich die beiden dann das Jawort und Sarah nahm den Namen Lombardi an. Auch musikalisch wurden die beiden Partner und nahmen 2013 das gemeinsame Duett-Album "Dream Team" auf.

Zwei Jahre später kam ihr Sohn Alessio (*2015) auf die Welt. Doch 2016 trennte sich das Paar und ließ sich drei Jahre später scheiden. Inzwischen haben die beiden ein gutes Verhältnis zueinander. Alessio lebt zwar bei Sarah und ihrem Mann Julian Engels, verbringt aber regelmäßig Zeit mit Pietro und seiner Verlobten Laura Maria Rypa.

Sarah Engels mit Pietro Lombardi im Finale von DSDS 2011 picture-alliance / Reportdienste Rolf Vennenbernd

#Eigenes Fitnessprogramm

Sarah Engels liebt es, mit ihrem Ehemann Sport zu treiben. In ihren Insta-Storys nimmt die Sängerin ihre Fans regelmäßig mit ins Gym und zeigt Übungen. Mittlerweile hat sie sogar mit Julian gemeinsam ein eigenes Fitnessprogramm auf die Beine gestellt, das bei einem Online-Sportanbieter zur Verfügung steht.

#TV-Shows: "Let's Dance", "Dancing on Ice" und "The Masked Singer"

Sarah Engels hat schon einige Male im Fernsehen bewiesen, wie viele andere Talente neben dem Singen in ihr schlummern.

An der Seite von Profi-Tänzer Robert Beitsch nahm Sarah Engels 2016 an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil und belegte den zweiten Platz hinter Victoria Swarovski. Doch nicht nur auf dem Tanzparkett bewies sie ihr Bewegungstalent, sondern auch auf dem Eis: 2019 gewann sie die SAT.1-Show "Dancing on Ice" und überzeugte die Jury sogar mit zwei Höchstwertungen.

Neben Tanzen und Eiskunstlauf zeigte Sarah 2018 in der SAT.1-Show "Das große Backen – Promispezial" auch noch ihr Backtalent und gewann die Show. Doch Singen bleibt Sarahs große Leidenschaft und so nahm sie 2020 als "Skelett" an der ProSieben-Show "The Masked Singer" teil und holte sich auch in dieser Show den Sieg.

Als "Skelett" verzauberte Sarah Runde für Runde nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer bei "The Masked Singer" 2020. picture-alliance / Reportdienste Thomas Banneyer

#Schauspielerin

Neben ihrem Beruf als Sängerin hat sich Sarah Engels mittlerweile auch als Schauspielerin ausprobiert und einen Namen gemacht. In der Traumschiff Weihnachtsfolge 2019 spielte sie die Kabinen-Stewardess Tanja Lohmeier. Gedreht wurde mit Traumschiff-Kapitän und Schlagerkollege Florian Silbereisen in Costa Rica. Im Jahr 2022 folgte dann sogar eine Hauptrolle: In dem Sat.1-Musical-Film "Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen" spielte Sarah eine alleinerziehende Mutter, die Musicaldarstellerin werden möchte. Der Film wurde im Januar 2022 erstmals ausgestrahlt.