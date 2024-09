Influencer - so läuft das Geschäft mit Social Media

per Mail teilen

Leichtverdientes Geld? Darauf hoffen Influencer auf Youtube, Instagram oder Tiktok. Der Markt boomt. Aber der Job kann auch richtig hart sein.

Traumjob Influencer? Wir zeigen, wie viel Geld man verdienen kann und wie viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt. Und Verantwortung. Influencer-Marketing auf Instagram, Youtube, Tiktok & Co läuft über das Vertrauen der Follower. Der Markt boomt.

Berufswunsch Influencer: Bei diesem Thema sind die Plusminus-Hosts Anna Planken und David Ahlf überhaupt nicht einer Meinung. Wie viel Geld Influencer verdienen können, hängt von ihrer Reichweite ab: Mehr Follower = mehr Kohle. Ihr hört, wie hart der Job sein kann, und wie viel Arbeit dahinter steckt, um Follower zu gewinnen und zu schaffen, dass sie dranbleiben. Ihr erfahrt mehr über die Mechanismen von Influencer-Werbung: Was läuft da bei uns im Kopf ab, wenn wir auf eine Influencer-Empfehlung hören? Was macht Influencer glaubwürdig und was nicht? Und wie lässt sich seriös und unseriös unterscheiden? Influencer ist auch ein Job mit großer Verantwortung.

