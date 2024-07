Arm durch die private Krankenversicherung?

Die private Krankenversicherung ist meist nur in jungen Jahren wirklich günstig. Zurück in die Gesetzliche? Das geht unter bestimmten Umständen. Manche versuchen es mit halblegalen Tricks. Aber das Risiko ist groß.

Eine private Krankenversicherung ist verlockend – für alle die jung und gesund sind, gut verdienen und keine Kinder haben. Bessere Leistungen und niedrigere Beiträge. Erstmal! Doch Anna Planken und David Ahlf zeigen, dass die Beiträge später so stark steigen können, dass die private Krankenversicherung zum Armutsrisiko wird.

Denn aus einem Beitrag von rund 500 Euro können im Alter gut 1.300 Euro pro Monat werden. Wer also darüber nachdenkt, in eine private Krankenversicherung zu wechseln, sollte sich das gut überlegen. Denn zurück in die gesetzliche Krankenversicherung kommt man nur noch in den seltensten Fällen. Manche versuchen es mit schrägen Tricks.

Links und Quellen:

Das Team:

Hosts: Anna Planken & David Ahlf

@anna.planken auf Instagram

@davidihrswisst auf Instagram

Autorin: Christine Bergmann mit Recherchen von Moritz Hartnagel

Redaktion: Christian Sachsinger

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

