Der Caracat: Ein luxuriöses Wohn-Schwimmmobil

Er ist eine Erfindung der Heidelberger Firma Schneider Caravaning: Der Caracat - eine Mischung aus Yacht und Wohnwagen. Wir haben uns auf dem Maimarkt in dem Gefährt umgesehen.

Auf dem Mannheimer Maimarkt können Besucher und Besucherinnen die Caracat-Wohn-Schwimmobile von allen Seiten betrachten. SWR

Der Name Caracat setzt sich aus den Worten "Caravan" und "Catamaran" zusammen. Denn der Caracat ist nicht nur ein luxuriöses Boot mit großem Sonnendeck auf dem Dach, sondern lässt sich auch einfach zum Wohnmobil umfunktionieren. Laut Jörg Rosenwirth von Schneider Caravaning dauert es nur etwa eine Viertelstunde, bis das Boot mit einer Elektroseilwinde auf den Anhänger gezogen wird. Dieser Anhänger werde mit dem Caracat mitgeliefert.

Schwimmkörper lassen sich ein- und ausfahren

Dass sich der Caracat so einfach umwandeln lässt, liege an einer neuartigen Schwimmkörper-Technik. Die sogenannten Pontons können nämlich für den Gebrauch auf dem Wasser ausgefahren werden. So ist das Boot auf See stabiler, aber auch schmal genug für die Straße, wenn die Schwimmkörper eingefahren sind.

Mithilfe eines Anhängers lässt sich der Caracat vom Boot zum Wohnmobil umwandeln. SWR

Das Gefährt könne auf Seen, Flüssen und in Küstennähe sogar auf dem Meer genutzt werden. Ein Vorteil der neuartigen Schwimmkörper-Technik liege darin, dass die Besitzerinnen und Besitzer keine teuren Liegeplätze anmieten müssen, sondern mit ihr "Boot" auf dem Campingplatz abstellen können.

Serienproduktion ab Juli

Die Firma Schneider Caravaning will ab Juli 2022 mit dem Caracat in Serienproduktion gehen. Auf dem Maimarkt in Mannheim können aber schon jetzt Einzelstücke besichtigt werden. Der Premiumausbau des Wohn-Schwimmmobils ist über 8 Meter lang. Wir haben uns darin (und darauf) umgesehen:

In dem Ausstellungsstück ist das Bad noch nicht ganz fertig. Dort soll sich am Ende auch eine Toilette befinden.

Laut Rosenwirth gebe es bereits einige Interessentinnen und Interessenten für Caracats, einen Kaufvertrag habe aber noch niemand unterschrieben.