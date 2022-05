Maimarkt Mannheim mit wohl mehr als 200.000 Besuchern

Der Mannheimer Maimarkt hat zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder stattgefunden. Die Bilanz der Veranstalter: Es kamen mehr als 100.000 Besucher weniger als 2019.

Viele Besucher bei schönem Wetter auf dem Maimarkt 2022 SWR

Bislang 197.000 Maimarkt-Besucher

Die Veranstalter zählten eigenen Angaben zufolge noch am Montag 197.000 Maimarkt-Besucher, die an den elf Tagen auf das Messeglände kamen. Sie sei sehr erleichtert, sagte Maimarkt-Chefin Stefany Goschmann bei der Bilanz-Pressekonferenz am 10. Mai: "Es wurden alle Erwartungen übertroffen!" In diesem Jahr hatte die größte regionale Verbrauchermesse in Deutschland nach drei Jahren Pause zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder die Tore geöffnet. Bei der letzten Messe 2019 hatten 334.000 Menschen den Maimarkt besucht. Die endgültigen Zahlen für dieses Jahr sollen am Dienstagabend vorliegen.

Maimarkt-Macher: Aussteller zufrieden

Nach zweijähriger Messepause wegen Corona seien die 900 Aussteller zunächst eher mit geringen Erwartungen auf den Maimarkt gekommen, sagte Goschmann. Die Aussteller seien am Ende aber zufrieden, die Kauflaune gut gewesen, trotz der geringeren Besucherzahlen. An den ersten fünf Messetagen waren 86.000 Besucher gezählt worden.

Großes Besucherinteresse an Energiethemen

Nach Angaben der Maimarkt-Leitung waren die größten Gewinner bei den Ausstellern die Messe-Bereiche Energieversorgung, Photovoltaik und Heizsysteme. Diese Stände seien umlagert worden. Auch Elektromobilität stieß laut Veranstalter auf großes Interesse bei den Besuchern.

Einige Aussteller erlebten deutliche Umsatzeinbußen, wie sie dem SWR sagten:

Gänge in den Ausstellungszelten auf dem Maimarkt künftig breiter?

Den Besuchern habe besonders gut gefallen, so Goschmann, dass die Gänge in den Zelten wegen der Corona-Maßnahmen viel breiter gewesen seien als sonst. Das soll in die Planungen für den Maimarkt 2023 einbezogen werden. Außerdem soll es mehr Sitzgelegenheiten für Besucher auf dem Messegelände geben. Der Maimarkt 2023 findet vom 29. April bis 9. Mai statt.